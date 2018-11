Torredembarra posa en valor els ranxets

Catorze restaurants del municipi s’han sumat a les jornades gastronòmiques Ranxets. La cuina a Torredembarra, que es portaran a terme del 16 de novembre al 9 de desembre. Les jornades gastronòmiques s’emmarquen dins de la campanya anual Ranxets. La cuina de Torredembarra, organitzada per les regidories de Turisme i de Comerç, Indústria i Activitats. Els restaurants participants són Blau Marí, Cal Silver, Can Lluís, Di Napoli, El Capitán, El Marítim, El Vaixell, Hostal Coca, La Cuina d’en Basili, La Quilla d’en Xavier, Las Palmeras, La Tour Danbare, Òxid i Picnic Port. Els preus dels menús oscil·len entre els 14,50 i els 35 euros.

Els ranxets són plats que han estat sempre presents en la dieta dels torrencs durant moltíssimes generacions, fets amb ingredients i productes bàsics de la mar i del camp, que tothom tenia a l’abast a casa seva: alls, tomàquets, fruita seca, oli, vi, verdures i peixos de temporada. És una generosa varietat de plats que van des d’escabetxos fins al bull a l’all i pebre, passant per musclos a la marinera, asmarris, alls cremats, fideuejats, romescos variats: sípia, pop, truita amb suc, bacallà amb tomàquet, rossellones amb all i ceba, etc.

Es coneix com a ranxo el menjar fet perquè degustin un grup més o menys nombrós de persones i que generalment es compon d’un sol plat, com els que feien els pescadors a bord de les seves barques per alimentar tota la barcada, o l’àpat que els pagesos menjaven al tros... Ranxets, doncs, ha esdevingut la manera singular d’anomenar aquests àpats de cuina modesta.

Més activitats

S’han programat altres activitats abans d’acabar l’any relacionades amb els ranxets. El divendres 16 de novembre, a les 18.30 hores, a la Biblioteca Mestra Maria Antònia, es farà la conferència presentació del llibre Ranxets. La cuina de Torredembarra, monografia del Centre d’Estudis Sinibald de Mas. El dilluns 19 de novembre, de 20 a 23 hores, a NoCuino Espai de Cuina, carrer dels Filadors, 15, es portarà a terme el taller de cuina All cremat, asmarris i allipebre, a càrrec del xef Joan Tomás, del castell de Tamarit. Per participar-hi cal inscriure’s a l’adreça nocuino@gmail.com o per WhatsApp al 620 702 594. El preu per persona és de 35 euros (inclou el sopar).

Sisena edició d’un llibre històric

Aquest mes de juny el Centre d’Estudis Sinibald de Mas ha reeditat el llibre Ranxets. La cuina de Torredembarra. Aquesta és la sisena edició d’un llibre que es va editar per primer cop el 1985 a través de la secció d’etnologia i folklore d’aquesta entitat. En aquestes més de tres dècades el receptari no ha canviat, però sí la disponibilitat d’alguns ingredients, que ara estan prohibits per motius ecològics. La sobreexplotació del mar Mediterrani també ha provocat que peixos que abans eren abundants i barats, com els seitons, ara siguin més difícils de trobar i sovint amb un preu més elevat.

Aquest és un llibre que aplega una quarantena de receptes aportades per persones de la vila torrenca que no eren ni cuiners professionals ni gastrònoms, però també té un espai que explica els peixos i bèsties de mar protagonistes de les diferents receptes.