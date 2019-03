Els Voltors: un club nòmada malgrat ser un referent al territori

Els equips del Club Rugby Tarragona s’entrenen i disputen els partits des de fa més d’una dècada a les instal·lacions esportives del Complex Educatiu de Tarragona. Hi van arribar com una solució provisional quan els van fer fora del camp de Campclar a l’ascendir el Nàstic a Primera Divisió. La solució, que costa un lloguer de mil euros al mes, s’ha anat allargant, en espera de disposar d’un camp nou, l’eterna promesa de l’Ajuntament de Tarragona, que sembla que d’aquí uns mesos serà una realitat. El Patronat Municipal d’Esports els va comunicar la setmana passada que el 31 de juliol es podran traslladaral camp de l’Anella Mediterrània de Campclar. Allà disposaran de vestidors, grada i marcador. La pretemporada 2019-2020 la podran començar allí.

El nomadisme ha sigut un tret distintiu -no desitjat, esclar- d’una entitat amb 33 anys d’història i que actualment té 300 socis i 250 fitxes federatives, de manera que és un dels clubs de segon nivell a Catalunya i el més gran de la demarcació. Durant la seva història, el CRT ha jugat a Castelldefels, a Reus i a Campclar. “Allí jugàvem primer en un camp que estava ple de peces de cotxe i abans de començar el partit els dos equips revisàvem el terreny de joc per localitzar-ne i apartar-les”, recorda Lechuga, llavors entrenador i ara en una segona etapa com a president.

La trajectòria esportiva és molt positiva aquesta temporada, i el sènior està amb possibilitats d’ascendir a la categoria estatal, un objectiu que en cas d’aconseguir-se seria inassumible econòmicament, ja que caldria desplaçar-se per tota la península i també a les illes Balears i les Canàries. El pressupost anual del club és de 90.000 euros. A més de la precarietat de les instal·lacions actuals a l’antiga Universitat Laboral, últimament han patit robatoris i actes de vandalisme. L’última mala notícia ha sigut la supressió de la línia d’autobús municipal que els unia amb el centre de Tarragona. Ara als entrenaments i als partits només s’hi pot anar amb transport privat. Malgrat els inconvenients, el rugbi el porten a la sang i continuen fent promoció a les escoles i captant nous nens i nenes que aprenen aquest esport i els seus valors.