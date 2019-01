40 activitats a Tarragona i Reus al voltant del conflicte bèl·lic

El Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de l’Ajuntament coordina amb diferents institucions i entitats culturals un programa d’actes per donar a conèixer els antecedents, el desenvolupament i els efectes posteriors del conflicte bèl·lic a la ciutat. I ho fa des del 2009, llavors amb motiu del 70è aniversari, per commemorar la fi de la Guerra Civil. El programa s’ha anat consolidant any a any. Enguany, del 15 de gener al 28 de març s’han programat 40 actes amb l’objectiu de difondre la història, rebutjar la irracionalitat de les guerres i valorar la convivència democràtica i pacífica.

El programa es va iniciar el 15 de gener amb la projecció del documental L’ocupació de l’exèrcit franquista del Camp de Tarragona, ara fa 80 anys, del programa Tremolors, produït per TAC12. La programació continua amb sis exposicions, com Robert Capa en color, a partir del 22 de febrer al CaixaForum; Walter Reuter, fotografia de la Guerra Civil Espanyola, a partir del 6 de març al Centre d’Art de Tarragona, i la instal·lació fotogràfica 13 banderes fosques, que es pot veure des de diumenge al Museu del Port.

La Sala Trono presentarà l’1, 2 i 3 de febrer l’obra de teatre Et vindré a tapar, i el col·lectiu TeclaSmit també interpretarà diferents escenes al voltant dels conflictes bèl·lics. D’altra banda, la Capsa de Música tornarà a ser l’escenari de la Taberna Republicana. Els actes es completen amb 5 visites guiades als diferents espais de la Guerra Civil, la repressió franquista i l’urbanisme de postguerra, 11 conferències, 3 cursos i tallers, 4 presentacions de publicacions i 2 projeccions de pel·lícules. La primera visita guiada serà aquest dissabte, a partir de les 10.30 hores, a la porta del Cementiri de Tarragona, a càrrec de Francesc X. Tolosana.

Cicle de conferències a Reus

Des del mes de desembre el Museu de Reus i l’Arxiu Municipal, amb la col·laboració de Carrutxa, organitzen un cicle de xerrades sobre la fi de la Guerra Civil al Centre Cultural el Castell. Dimarts vinent, a les 19.30 hores, Toni Orensanz, coordinador de la sèrie documental Tremolors (Canal Ebre/TAC12), conversarà amb els assistents. El dimarts 12 de febrer, a les 19.30, hi ha la conferència de Jaume Massó Guerra, pèrdua i recuperació del patrimoni cultural, i el 26 de febrer, a les 19.30, al Centre Cultural el Castell, es fa una projecció comentada del documental La batalla de la memòria, de Mario Pons.