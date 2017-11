Les dones directores, en el programa previ del REC

El REC Festival Internacional de Cinema 2017 arriba enguany a la seva cita a Tarragona del 4 al 10 de desembre. El festival anirà precedit, com ja és habitual, d’un programa previ que es desenvoluparà durant tot aquest mes de novembre. Enguany, aquest tast previ al festival, que porta per títol Women on fire, estarà centrat en pel·lícules realitzades per dones directores. El REC té la intenció, així, de prendre la temperatura al panorama cinematogràfic femení tot just cinc anys després que el programa Girls on fire presentés al festival tarragoní les joves directores que començaven a despuntar en aquell moment en el panorama cinematogràfic. El programa es podrà veure els dies 7, 14, 23 i 30 de novembre a l’Auditori CaixaForum a les vuit del vespre.

La primera sessió, el dimarts 7, comptarà amb la presència de la directora catalana Elena Martín, que després de protagonitzar la multipremiada Les amigues de l’Àgata presentarà la seva opera prima com a directora, Júlia Ist. Les altres pel·lícules que es podran veure al programa són Rara (dimarts 14), Chavela (dijous 23) i L’estiu de Sangaile (dijous 30).

L’ortiga, imatge del REC 2017

El REC disposa també de la imatge per a aquesta edició, guanyadora del concurs entre artistes i dissenyadors tarragonins. Els guanyadors del concurs van ser Àngela Balcells i Pablo Carpal, i els finalistes Núria Soler i l’equip format per Ariadna González i Marc Solé. La imatge de Balcells i Carpal consta d’un cianotip (procés fotoquímic previ a la fotografia) amb la silueta d’una ortiga, una planta que tot i ser considerada una mala herba té moltes propietats terapèutiques i afavoreix el creixement d’altres plantes al voltant. Segons els autors, és una imatge al·legòrica del festival com a catalitzador cultural al territori.