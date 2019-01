L’hàbit del kombutxa

Als Estats Units hi ha fins a 250 empreses dedicades a l’elaboració de kombutxa i encara fan curt. Hi ha més demanda que oferta, per bé que el te fermentat només el coneix, segons els estudis, un 20% de la població. A Catalunya, el percentatge baixa fins a l’1%, i són poques però cada vegada més les empreses que n’elaboren. Kombutxa va néixer a Tarragona fa més de tres anys i la primera ampolla la van vendre a l’herbolari Els Girasols de la capital. Darrere seu hi ha l’enòleg Toni Sànchez Ortiz i l’enginyer Jordi Dalmau, que continuen amb el convenciment dels inicis i la voluntat de fer accessible i visible una beguda ecològica i artesanal que va a l’alça. Divulgar-ne els beneficis de consum és clau, però principalment que hi hagi un salt de la botiga especialitzada a la restauració i al canal Horeca (hotels, restaurants i cafès). Un exemple: el restaurant Quinta Forca de Nulles, a l’Alt Camp, on el serveixen d’aperitiu. “Ens adrecem a qui ha pres consciència què som allò que mengem i a qui creu que tot allò que es posa a la boca té una repercussió sobre el seu cos”, afirma Dalmau. I afegeix: “Qui ha conegut el producte i n’ha notat els beneficis, repeteix. Deixar de prendre cafè per prendre kombutxa és fàcil i és un gran pas. Costa menys que anar a classe de ioga”.

Des de la botiga digital, Kombutxa ven arreu de l’estat espanyol. El pròxim pas és la internacionalització, començant pels països europeus en què ja han fet estudis de mercat. Tampoc descarten els Estats Units. Pel que fa al producte, el perfeccionament de processos i matèries base ha sigut constant. Han desenvolupat nous formats i han passat de dos gustos inicials a cinc. L’evolució ha sigut determinant per adaptar-se no només a les necessitats comercials sinó especialment a les del paladar. Al Gínger (poma-gingebre) i l’Hibiscus (magrana-hibisc), s’hi sumen ara el Flowers (saüc-raïm), el Green (alfàbrega-matxa) i la Verbena (cogombre-llimona). “El tractem com si fos un vi, en el sentit que, de la mà de l’enòleg, adaptem el producte i hi apliquem coneixement i una estima especial”, comenta Dalmau.

“Hem sigut els primers a situar el kombutxa com una alternativa real a les begudes amb baixa graduació i els refrescos, però ens queda camí per recórrer”. El kombutxa s’emmarca principalment en una dieta saludable i els seus beneficis estan llargament documentats. Els principals són els efectes probiòtic, digestiu i desintoxicant. “Cal veure les sensacions que produeix en el cos de cadascú i decidir-ne el moment de consumir-ne. Com les hortalisses, que sabem que són bones i les preparem a demanda”. Potser el més pràctic, com el gimnàs, és fer del kombutxa un hàbit. I, per què no, que sigui dels primers que adoptem aquest 2019.