Un llibre per explicar els castells als petits... i als més grans

“«Vaig comprar el llibre per als fills i l’he acabat llegint jo també». Ja m’ho han comentat més d’un cop”, explica Raquel Sans sobre El gran llibre dels castells, que ha publicat recentment, amb il·lustracions d’Octavi Torné. Es tracta d’un dels llibres de la col·lecció infantil de Larousse per a nens i nenes a partir de tres anys, però també està captivant el públic adult.

“Aquest llibre és un encàrrec que em va fer Larousse. Ser periodista m’ha ajudat a escriure’l per la capacitat de sintetitzar i resumir per buscar coses per atreure el públic. Vaig decidir combinar els coneixements bàsics dels castells amb històries i anècdotes”, explica Sans. “Hi ha aficionats als castells que saben molt d’història però poc de tècnica o del vessant més sociològic. O al revés. Aquest llibre serveix per aprofundir en aquests aspectes”, comenta l’autora, i en posa un exemple: “Molta gent aficionada als castells no sap per què al quatre de vuit li diuen el carro gros. L’explicació la trobem a finals del segle XIX, quan una colla havia d’omplir un carro gros per portar a plaça els castellers necessaris per poder carregar un quatre de vuit”.

Un aspecte que destaca Sans del llibre és que ha volgut reflectir totes les òptiques que hi ha en el món casteller, amb més d’un centenar de colles: “Són molt diferents uns Castellers de Sants, amb un 83% dels membres amb estudis universitaris, que són molt metòdics a l’hora de carregar un castell, d’uns Minyons de Terrassa, que venen del món escolta i quan actuen deixen a plaça les motxilles amuntegades en un pilot”. L’autora reconeix que aquest vessant més sociològic la fascina i ha volgut incloure’l al llibre.

Sans destaca el treball de l’il·lustrador, Octavi Torné: “Ha fet unes il·lustracions molt maques. Dibuixar castells no és gens fàcil i l’Octavi sap fer aquell dibuix caricaturesc però amb molts detalls. Els ha agradat tant que l’editorial compta amb ell per a nous projectes”. L’autora lloa la feina de Torné a l’hora de dibuixar grans places castelleres com la plaça del Blat, Cal Figarot, la plaça Vella de Terrassa o la Tarraco Arena Plaça.

El llibre va sortir a la venda el 6 de setembre i tots els exemplars ja són a les llibreries. També es pot trobar a la xarxa de biblioteques públiques. “Han valorat que és un material divulgatiu molt intessant”, comenta Sans.

Els autors dels textos i les il·lustracions

Raquel Sans

Nascuda el 1980 a Valls, actualment viu a Tarragona. Llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat en mitjans com Ona Valls, Ràdio Cunit, El Punt, Diari de Tarragona, Tac12 TV, La Vanguardia, El Periódico, Catalunya Ràdio i TV3. Ha sigut cap de gabinet i responsable de comunicació de la Delegació de la Generalitat a Tarragona i ha treballat com a tècnica de gestió cultural a l’Ajuntament de Tarragona. Des d’aquest estiu és diputada al Parlament de Catalunya com a independent per Esquerra Republicana. A part del periodisme generalista, està especialitzada en castells. Ha escrit el llibre infantil El llibre més alt dels castells, juntament amb Francisco Montoya, i Quarts de nou, amb Patricia Martínez del Hoyo. Sans també ha codirigit un documental de temàtica castellera.

Octavi Torné

Llicenciat en arquitectura superior a l’ETSA Barcelona, també té el grau superior d’il·lustració a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona i ha fet diversos cursos d’il·lustració i còmic a l’Institut Mediterrani del Disseny i la Moda de Tarragona. Col·laborador de les webs CdeCastells i Circ de Tarragona i de la revista Diagonal. La seva obra s’ha pogut veure en exposicions a les mostres Tallers Oberts de la Part Alta 2013, la mostra CreART! 2013 de Reus i a l’Espai Jove Kesse de Tarragona el 2014 amb l’exposició pròpia Octavius. Aquest any s’ha encarregat del disseny d’imatges per a la web del Concurs de Castells de Tarragona. És autor d’imatges gràfiques i cartells; els últims, el cartell oficial del 27è Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona (2017), els Tres Tombs de Sant Antoni a Valls (2018) i el cartell i imatge del Carnaval de Tarragona 2016.