Cartes a la Directora 18/12/2017

El nostre futur, en una papereta

El 21-D, més enllà d’una votació, és un fet simbòlic d’una democràcia que ha d’acollir la llibertat d’expressió. Siguis independentista o no, has viscut les mobilitzacions, referèndum i consulta, les injustícies amb el poble català, l’aplicació del 155, la manipulació dels mitjans estatals… i moltes mentides que avui en dia continuen. El poble català necessita estabilitat, que se’ns consideri i respecti. És per això que els catalans tenim un compromís aquest 21-D, molt més gran que en votacions anteriors. La nostra veu s’ha d’escoltar, hem de votar perquè el futur i la llibertat del nostre poble és el que hi ha en una papereta.

NOEMÍ MORILLAS

RIPOLLET

Els nens i les xarxes socials

De camí a la feina, al transport públic, he sentit una senyora dient que el seu fill de 10 anys està més segur a casa, amb l’iPhone o la tablet, que jugant al carrer amb els amics. El que no sap aquesta senyora és que el seu fill està exposat a altres riscos, com els continguts no apropiats, l’assetjament o la probabilitat d’aïllar-se. El que necessiten els nens a aquesta edat és més temps amb els seus familiars i menys temps davant d’una pantalla. Parla amb els teus fills, pregunta’ls com ha anat el dia a l’escola, fes-los una abraçada i dedica’ls temps de qualitat, però pensa-ho dos cops abans d’endinsar-los en el món de les xarxes socials. La infància és una etapa prou fugaç. No vulguis fer-la més curta.

CRISTINA FERNÁNDEZ

SANT JULIÀ DE LÒRIA

Internet i Trump

S’ha obert la veda. El govern de Donald Trump acaba de trencar les garanties, les regulacions, que permetien un accés lliure i gratuït a internet. Moltes de les grans companyies de telecomunicacions s’estan fregant les mans perquè podran decidir el grau d’accés i connexió que tindran els consumidors. Tot en funció del que pagues. ¿S’ha acabat ja la llibertat que oferia internet de comunicació sense espai ni temps? La desregulació conservadora de Trump no té cap més objectiu que incrementar els beneficis d’unes quantes empreses i controlar els continguts, la informació, les dades. El mercat és sagrat i es regula per ell mateix. El gran paradigma del neoconservadorisme econòmic ha trobat un nou camp d’aplicació a internet, que és tant com dir al present i futur de la societat. Que Déu ens agafi confessats per molt de temps!

JUAN BAUTISTA LLOBELL

PATERNA

No només és república

Cansa moltíssim que no s’hi vegi més enllà del que es demana. Una gran part dels catalans no demanen república perquè sí, sinó pel que la república comporta. Demanen república per poder tenir tots els drets bàsics que tants no tenen ara, sobretot drets socials. Per no veure, com tantes vegades hem vist, com acaben totes i cada una de les propostes que permetien avançar. Per poder avançar i no estancar-nos o retrocedir. Per poder escoltar el poble i els seus clams. I, sobretot, per tenir justícia, i no injustícia espanyola, i democràcia, i no falsa democràcia. Necessitem la república per moltes coses, però, principalment, per centrar-nos en aquells problemes socials, i també econòmics, que sí que importen a tots els que volen república.

REGINA RIGAU

MATARÓ

Solidaritat, un any més

Ahir es va celebrar, un any més, La Marató, aquest cop per lluitar contra les malalties infeccioses, i un any més hem comprovat que, més enllà de les circumstàncies en què ens trobem, la solidaritat no falta ni faltarà mai.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT