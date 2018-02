Cartes a la Directora 09/02/2018

Incitació a l’odi?

Fa dies que les nostres pantalles assisteixen incrèdules a la reposició del vell èxit Si no ens estimes, vol dir que ens odies, de Producciones de la Inquisición, sovint acompanyada del curt Estimeu els vostres enemics, de l’ Evangeli segons sant Mateu. Els més suspicaços argumentareu que el missatge del primer títol és una mentida descarada, que hi ha una gradació de sentiments gairebé infinita entre l’amor i l’odi. I teniu raó. Però no passa res, l’experiència històrica ens demostra que una bona mentida només cal repetir-la una vegada i una altra, incansablement, fins a fer-la creïble. O amor o odi, pel broc gros, sense matisos. Així que ja ho sabeu, nens i nenes. A partir d’ara, no només no heu d’oposar resistència a la bota que us aixafi el coll, sinó que, a més, li heu de fer petons a la sola. I, mentrestant, des d’algun racó de l’infern, Joseph Goebbels somriu i aplaudeix.

JOAN ROIG

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Maltractament animal

El programa de Salvados sobre la indústria càrnia que mostrava com es crien els porcs en condicions realment deplorables va consternar tots els que el vam veure. Era impossible no sentir empatia amb els animals que patien. Malauradament, les reaccions posteriors al programa crec que no han sigut suficients.

Va ser el maltractament als animals el que no podia deixar indiferent a ningú. Les condicions del lloc on eren i com estaven amuntegats em van colpir molt. Els activistes pels drets dels animals han mostrat la seva preocupació després de les imatges emeses. Trobo a faltar més preocupació d’altres estaments que podrien evitar-les en un futur.

EULÀLIA I. RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Necessitem tenir govern

Les conseqüències de l’aplicació salvatge i antidemocràtica de l’article 155 de la Constitució ja les estem pagant amb escreix la gran majoria de catalans. Ara és necessari tenir molt present que en les eleccions del 21 de desembre va guanyar una majoria independentista. La democràcia s’ha de posar en marxa. No podem permetre que des de Madrid, a través de l’article 155, se’ns pretengui imposar una ideologia uniformitzadora, assimilacionista i neofranquista.

El 21 de desembre el poble català va decidir continuar articulant la nació catalana i preservar la cohesió social. Ara i aquí cal fer possible un govern català que comenci a treballar per recosir tots els problemes de destrucció de la cohesió social, provocats per l’antidemocràtica obsessió espanyolista d’aplicar l’article 155, que no és més que una excusa -il·legítima i autoritària- per tal de seguir mantenint una relació colonial entre Catalunya i Espanya.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Raonaments judicials

Pel que es pot deduir de les interlocutòries, les raons que argumenten per mantenir la presó preventiva a alguns ciutadans em semblen força inconsistents. Justificar l’ingrés a la presó de Millet i Montull per risc de fuga em sembla incongruent. Han tingut nou anys per fer-ho i no ho han fet. Segur que hi ha molts altres arguments per fer-ho, però el risc de fuga no. Als polítics actualment empresonats se’ls nega la llibertat argumentant que hi ha risc que es mantinguin en les seves idees. Em semblen raons poc sòlides, sobretot tenint en compte que no s’ha demostrat cap conducta delictiva real. A ningú se’l pot condemnar per unes idees.

Amb aquests tipus de raonaments només s’incrementa la mala imatge del sistema judicial espanyol, cosa que no convé a ningú. Ni als jutges, ni a la ciutadania, ni al govern.

PILAR PORCEL

SABADELL