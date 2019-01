Cartes a la Directora 26/01/2019

Complir amb la llei

Complir amb l’Estatut, que és una llei orgànica de l’Estat, no és res extraordinari, però què tenim sobre els presos polítics? Res de res. Què tenim sobre el referèndum d’autodeterminació? Què tenim sobre les millores del català a la justícia? No és només una qüestió social. Ja sabem que el PP ho va fer molt malament, però el PSOE tampoc aprova en relació amb Catalunya. En síntesi, l’aprovació dels pressupostos generals de l’estat espanyol no és només una qüestió social i econòmica, és política en estat pur. I el que intenta vendre el govern espanyol és un veritable xantatge.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

La inseguretat és real

En relació a la carta publicada el 21 de gener sobre el robatori en un edifici del Poble-sec, al carrer Blesa número 32, volem deixar palès que les trucades d’avís es van realitzar al telèfon d’emergències 112. El requeriment es va transferir a la Guàrdia Urbana de Barcelona a les a les 19.15 h, a petició de reforç dels Mossos d’Esquadra a través de la passarel·la informàtica de coordinació de la Sala Conjunta de Comandament.

A les 19.20 h consta l’arribada de la primera patrulla de la Guàrdia Urbana al lloc dels fets i quatre minuts més tard, de dues patrulles més, entre les quals hi havia un comandament. Els agents van informar que veïns de la finca tenien un dels presumptes autors retingut i que, efectivament, hi havia tres pisos amb les portes obertes i amb signes evidents de forçament.

A les 19.39 h les patrulles procedeixen a la detenció d’un individu i al seu trasllat al centre mèdic, alhora que indiquen als veïns els tràmits a seguir.

Lamentem la situació viscuda i continuem treballant per donar seguretat a la nostra ciutat.

EVA LLORACH FREIXES, CAP DE COMUNICACIÓ DE L’ÀREA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA

Elogi a Josep M. Farré

He llegit a l’ARA un article del sempre admirable Jordi Llovet sobre la pèrdua del llibreter Josep M. Farré, hereu dels memorables llibreters antiquaris Porter, Puvill i Flores, entre molts d’altres. Tots ells han proporcionat als bibliòfils autèntiques joies i ara els segueixen els fills de Farré, Anna Balaguer, Albert Casals i molts més que no esmento. Farré va ser amic dels seus clients; sempre els va oferir un cafè i hi va fer petar la xerrada, tot plegat amb ironia i en un ambient acollidor. Sempre el recordarem i el trobarem a faltar.

EDUARD LLAURADÓ I MIRET

BARCELONA

Conèixer-nos és estimar-nos

La comunicació i la relació amb els altres implica fer un esforç per superar i relativitzar les discrepàncies, les diferents idees i maneres de fer. Quan som respectuosos afavorim un clima de consens.

Però crec que ho podem fer encara millor si desaccelerem. Massa sovint busquem una comunicació ràpida amb el món que ens envolta. Ja està bé i no la podem deixar de banda, però els pròxims anys hauríem de treballar una comunicació més lenta. Serà més enriquidor, tindrem temps per descobrir diverses realitats, podrem fer noves amistats a poc a poc. Aquesta calma ens permetrà estar en comunió amb nosaltres mateixos i alhora serem més atractius als ulls d’un món que sovint està marcat per la divisió i la fractura. Fem l’esforç i deixem de mirar-nos el melic. Sortim de l’entorn que ens resulta més còmode, deixem de banda les nostres pors i atrevim-nos a descobrir els altres.

ANNA MARIA MUNTADA

GRANOLLERS