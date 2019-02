Cartes a la Directora 01/02/2019

Per tancar la conversa

Al senyor Antoni Fernàndez Teixidó no li va agradar el meu article de dimarts passat a l’ARA (“Torna el camarada Demián ”), que titlla de “maldestre”. Maldestre? Per ventura hi ha trobat alguna errada gramatical o sintàctica, alguna manca de concordança, alguna dada o cita falsa?

Comprenc que l’incomodi el recordatori de les seves ziga-zagues ideològico-polítiques, que ell presenta com una trajectòria rectilínia. Però, com que és un home culte, ja deu saber que tothom és amo dels seus silencis i esclau de les seves paraules. I ell n’ha dit o n’ha escrit moltes, de paraules, des de les assemblees universitàries, en què lluïa el seu bec d’or trotsquista, fins als documents doctrinals de Lliures, en què és fàcil entreveure la seva mà i el seu estil. Confesso que m’ha commogut descobrir, en un d’aquests documents datat fa tot just quatre mesos (Per la refundació del catalanisme i l’impuls dels seus partits ) un apartat de síntesi final que porta per títol Les tesis de setembre. Realment, com diu la dita castellana, quien tuvo retuvo : Vladímir Lenin va formular el 1917 les Tesis d’abril, i Fernández Teixidó ens va obsequiar el 2018 amb les Tesis de setembre. I, entremig, ni un paper de fumar!

La meva més respectuosa enhorabona, molta sort i endavant, cap a l’assalt del Palau d’Hivern independentista. Suposo que l’alcaldessa Colau deu ser Kerenski, i el president Torra, el general Kornilov, i Manuel Valls, el nou Trotski...

JOAN B. CULLA I CLARÀ

HISTORIADOR

Sobre la remuneració dels metges especialistes als hospitals de l’ICS

En referència a l’article “Metges especialistes amb sous de 1.000 euros” publicat diumenge passat, 27 de gener, voldríem aclarir que en cap cas hi ha metges especialistes als hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) amb un sou de mil euros. Les retribucions bàsiques de tots els facultatius especialistes estatutaris consten de tres complements fixos: sou, complement de destinació i complement específic. La mínima retribució d’un facultatiu especialista se situa al voltant dels 32.000 euros anuals quan se sumen aquests conceptes. Així mateix, tal com es pot consultar al Portal de la Transparència de l’ICS, el sou mitjà real (dades de l’any 2017) és de 64.656,86 € anuals (amb variables) o de 46.736,33, sense variables. A més, hi ha altres retribucions fixes, com ara triennis (per cada tres anys de serveis prestats), carrera professional i un seguit de retribucions variables, com ara la productivitat (DPO), les guàrdies, etc.

Som conscients que cal continuar treballant per un estabilització més elevada de la plantilla i una recuperació total de les condicions prèvies a les retallades. El ritme és més lent del que desitjaríem, però confiem en, progressivament, revertir-ne els efectes. En aquesta línia, i en una aposta per atraure i retenir talent, l’ICS està implementant mesures de consolidació de llocs de treball als hospitals amb la convocatòria de prop de 700 places de metges facultatius especialistes. També s’estan impulsant mesures de millora de les retribucions, com la recuperació de les DPO o la possibilitat que els professionals eventuals de llarga durada també puguin optar al complement d’exclusivitat.

XAVIER SABALLS

DIRECTOR DE PERSONES I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DE L’ICS

La visibilitat del judici

Em preocupa la visibilitat internacional del judici als presos polítics, que l’Estat sàpiga convertir-ho en un trumfo al seu favor. S’haurien d’elaborar documents detallats amb llistes de les moltes i diverses irregularitats que hem anat sabent que s’havien comès en els processos judicials per l’1-O, per tal de distribuir-les entre els mitjans i els corresponsals estrangers, amb traducció jurada... Segur que hi ha professionals del dret que ho poden fer.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT