Cartes a la Directora 11/02/2019

Una vellesa digna

En els últims 40 anys, a l’Estat s’han guanyat 15 anys més en esperança de vida. Es calcula que la meitat de les nenes nascudes el 2018 viuran més de 100 anys. En aquests anys la globalització ha beneficiat uns quants i perjudicat uns altres. La població menys qualificada ha vist com es reduïen els seus salaris, els preus dels lloguers han deixat d’estar a l’abast de molts ciutadans. A alguns els pot semblar que, més que l’esperança de vida, els augmenta l’esperança, o la certesa, de misèria.

Mentrestant 11.194 persones que havien sol·licitat ajudes a la dependència van morir entre el 2013 i el 2017 sense arribar a rebre-les. Actualment hi ha 18.438 persones grans en llista d’espera per accedir a una plaça de residència pública. Són les primeres onades del tsunami social que ens caurà a sobre per l’envelliment de la població. El 2051 la població de 65 anys o més ja serà un 30% del total, enfront del 18% actual, i el col·lectiu de 85 anys serà de 550.000 persones.

Disposem de terrenys públics i edificacions reformables on es pot construir un futur digne per a la nostra gent gran i la població en general. El tsunami social ja és aquí. L’onada creix imparable. S’ha de fer front a aquesta problemàtica immediatament.

No ens podem permetre enfrontaments polítics mentre envellim i morim sense aprofitar tot el nostre potencial de riquesa social.

Al marge de banderes i altres disquisicions, hem de poder confluir per aconseguir una societat més justa i digna. Respectuosa amb els nostres vells i amb tots nosaltres.

ORIOL NOVELL DONAT

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Gerros xinesos

Va ser Felipe González qui va dir que els expresidents del govern, una vegada deixen el poder, són com grans gerros xinesos en apartaments petits que no es retiren del mobiliari perquè són valuosos, però que tota l’estona estan molestant.

Llegint les darreres manifestacions de González -l’home de les portes giratòries, conseller editorial d’un diari de la capital que està organitzant amb l’altre gerro Alfonso Guerra un autèntic setge sense treva a Pedro Sánchez; l’home que alerta contra la “degradació institucional” i que s’oposa a qualsevol canvi de la Constitució-, és obvi que no s’adona de fins a quin punt la metàfora és aplicable a ell mateix.

ANTONI VILANOVA

BARCELONA

Portbou - Cervera de la Marenda

Des de l’associació Defensem el Tren de l’Empordà/Iaeden, juntament amb la UTPP (Associació d’Usuaris del Tren Perpinyà-Portbou), ens voldríem felicitar d’una bona notícia, d’una petita gran victòria. A partir d’avui, dilluns 11 de febrer, hi haurà un increment de les interconnexions entre Portbou i Cervera de la Marenda. Aquesta petita gran victòria és el fruit de molts anys de lluita i mobilitzacions de les associacions Defensem el Tren de l’Empordà i UTPP juntament amb la PTP i la Fnault, els ajuntaments del territori, del Nord i del Sud, i de la gent, la població, d’aquest tram entre Perpinyà i Figueres. Ara és el moment de continuar, tots units, lluitant per un millor tren convencional transfronterer de les línies R11 i RG1, exigint millors trens, millors infraestructures i, especialment, un millor manteniment de la línia.

La nostra lluita a favor d’un tren convencional social i transfronterer ha de continuar, ja que aquest tren representa un pilar essencial de l’estat del benestar en aquest territori tan emblemàtic i a voltes tan abandonat.

JOSEP LOSTE

PORTBOU