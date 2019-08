Cartes a la Directora 24/08/2019

Mediterrània

Les imatges i els relats colpidors que veiem i sentim tots als mitjans audiovisuals sobre el drama dels migrants a la nostra estimada Mediterrània posen de manifest dues qüestions molt greus. Primer, que l’aparició de Salvini a l’escenari polític italià i europeu, fent gala de la seva demagògia ultradretana, és un greu problema que ens afecta a tots. Segon, es demostra la més que absoluta impotència d’Europa com a idea humanista, de progrés econòmic, justícia social i pau civil. És escandalós que la burocràcia de Brussel·les i els seus interessos poc transparents impedeixin que es resolgui o que es gestioni millor una situació que cada dia es fa més insostenible.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Incendis estivals

Ahir parlava amb una persona que acaba d’arribar de La Gomera. M’explicava com havien viscut aquests dies d’incendis i la tristesa en veure que el mal ja estava fet, com les flames han cremat una part immensa del valuós patrimoni natural, que tants anys trigarà a refer-se.

És veritat que la natura amb aquestes temperatures altes és fruit d’uns temps de canvi climàtic a tot arreu i ara per ara és difícil d’intervenir. Però en la cura pel manteniment dels boscos, dels parcs, de les zones verdes, dels camps i de tot el nostre entorn, sí que hi ha la part que ens pertoca tot l’any.

En molts dels incendis d’aquest estiu al nostre país he pogut sentir dels afectats la mateixa queixa: la poca prevenció de fer un bon manteniment que no ajudi després a propagar les flames en cas d’incendis.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Plácido Domingo

Fa uns quants anys vaig tenir la sort d’assistir a un concert de Plácido Domingo al Liceu, una veritable meravella. En acabar la funció, va fer gala d’un doll de gentilesa i amabilitat, saludant a tothom que se li va acostar. I ara, arran de la notícia que ha sortit sobre els assetjaments sexuals del tenor, no em trec del cap un pensament: com pot haver fet el que va fer? ¿I a més ara no demostrar la més mínima guspira de penediment i fer les declaracions que ha fet? No ho puc entendre.

Veiem contínues agressions a dones per part d’homes fent un ús repugnant de la superioritat numèrica, de la superioritat de la força física o de l’abús de poder; són actuacions inadmissibles i que la societat, com sigui, ha de fer l’impossible per erradicar.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

Nous vehicles

A Barcelona fa un temps que s’hi veu circular un nou vehicle de quatre rodes: el Looper. És una mena de patinet elèctric amb seient. Sorprèn que després d’usar-lo, els usuaris el puguin deixar a qualsevol lloc: dimarts mateix en vaig veure dos aparcats al passeig de l’avinguda Tarradellas. Però la principal problemàtica, al meu entendre, no rau en aquest fet. Considero que si l’artefacte ha de servir per ajudar les persones amb mobilitat reduïda, pot ser molt útil. Però si ha de ser utilitzat per no caminar podent fer-ho, és un vehicle que no pot fer cap bé. L’OMS i els metges recomanen a tothom fer exercici i caminar, i aquest vehicle, excepte per a qui pateixi una minusvalidesa, és un aparell més que convida a dur una vida sedentària.

MIQUEL PUCURULL FONTOVA

BARCELONA

Tard i malament

La reacció del govern espanyol a la crisi de l’ Open Arms ha estat, inexplicablement, lenta i incomprensible. I com a cirereta del pastís només faltava sentir Carmen Calvo dient allò que les ONG “ no tienen permiso para rescatar ”.

MARIA LÓPEZ

BARCELONA