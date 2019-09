Cartes a la Directora 25/09/2019

Antibiòtics

Aquesta setmana han sortit diverses influencers recomanant unes tovalloletes per eliminar l’acné. Aquestes tovalloletes contenen eritromicina (un antibiòtic) i, per tant, necessiten recepta mèdica. I ja no és només que elles hagin sortint recomanant-les, sinó que alguns mitjans de comunicació s’han fet ressò d’aquest consell i l’han seguit propagant. Quanta gent sap que tenim un problema seriós amb els antibiòtics? En un informe l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ho explica: “La resistència als antibiòtics està augmentant a tot el món a nivells perillosos. Dia rere dia estan apareixent i s’estan propagant a tot el planeta nous mecanismes de resistència que posen en perill la nostra capacitat per tractar les malalties infeccioses comunes. Si no es prenen mesures urgents, el món està abocat a una era postantibiòtics en la qual moltes infeccions comunes i lesions menors tornaran a ser potencialment mortals”.

¿I per quin motiu es dona aquesta resistència de les bactèries per davant dels antibiòtics? Per l’abús que en fem. Així que, si us plau, abans de seguir qualsevol consell sobre productes, informeu-vos-en i consulteu-ho als especialistes corresponents, no als influencers. Tothom ho agrairà.

MARTA CODERCH PALLAROLAS

BARCELONA

‘La llamada’ a TV3

Dissabte a la tarda TV3 va emetre la pel·lícula espanyola La llamada, com ja és costum, doblada al català, motiu pel qual em vaig quedar amb les ganes de sentir les veus originals de les seves protagonistes principals, les actrius Macarena García i Belén Cuesta, acompanyades d’Anna Castillo, que és catalanoparlant. Crec que és un error fer el doblatge en aquests casos. S’hauria de respectar la pel·lícula en la seva versió original quan, com passa en aquest cas, està rodada en castellà, una llengua que tots els catalans entenem. A banda de respectar l’obra artística original, podria guanyar-se més audiència entre els catalans que normalment s’expressen en castellà i que no solen veure TV3. S’ha de tenir en compte que ja fa uns quants anys l’aleshores director de TV3, Miquel Puig, va afirmar en una entrevista que a Catalunya hi havia al voltant d’un milió de catalans que no veien TV3 pel tema de la llengua. I, malauradament, no crec que això hagi canviat gaire des d’aleshores fins ara, sinó, potser, més aviat al contrari ateses les injustes i constants crítiques que rep la televisió catalana per estar suposadament al servei del Procés i de la independència catalana.

JOSEP VILÀ BATLLE

OLESA DE MONTSERRAT

Rosalía, a la revenda

Divendres a les 10 del matí van sortir a la venda les entrades per al concert del 7 de desembre de Rosalía al Palau Sant Jordi de Barcelona. Uns minuts abans ja estava a punt davant l’ordinador. Després d’una llarga cua virtual, quan per fi vaig accedir a la pantalla per comprar-les, ja no en quedava cap. Això sí, les pàgines de revenda, plenes a vessar. Es va anunciar un segon concert per al dia 8. El desenllaç va ser exactament el mateix. A l’hora de pagar no hi va haver manera. Es van acabar les entrades, i als llocs de revenda deu minuts més tard ja tenien mil opcions de compra, lògicament més cares. És evident que alguna cosa no fem bé. I en aquest cas la solució és ben senzilla: entrades nominals.

EVA MARIA GARCÍA

BARCELONA

Franco i el PSOE

Finalment el Tribunal Suprem ha avalat l’exhumació de Franco i el seu trasllat al cementiri de Mingorrubio, al Pardo. ¿De debò calien tants mesos per prendre una decisió tan evident? El que és clar és que per al PSOE és el millor moment perquè això passi: en podrà treure rèdit polític de cara a les eleccions.

MARIA LÓPEZ

BADALONA