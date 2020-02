Cartes a la Directora 01/02/2020

Pressupostos 2020

El vicepresident Aragonès ha presentat el pressupost 2020, que aviat serà aprovat pel Parlament i que és 3.000 milions superior al del 2017, l’últim pressupost de què es disposava fins ara i que s’ha anat renovant des de llavors. Amb l’alegria de com ho han presentat, m’ha semblat que tindríem 3.000 milions més per sobre de la despesa del 2019. I no és això.

El que no ens han dit és que bona part d’aquests 3.000 milions ja s’estan gastant dins la despesa corrent, que ha anat augmentant lògicament des del 2017. Contractacions interines a Salut i Educació, increments salarials, etc., fan que la major part ja estigui compromesa com a despesa. En realitat, no ens han enganyat perquè és veritat que, comparant-lo amb el del 2017, surten 3.000 milions més, però ens haurien d’haver aclarit quants són en realitat els milions de més respecte a la despesa real actual. És a dir, els milions de més que sí que podran dedicar-se a nous serveis socials o noves activitats, que no es feien fins ara i que augmentaran el benestar dels ciutadans. Demanem que ens ho expliquin correctament.

DIONÍS LÓPEZ

BARCELONA

Avís per a navegants

Quan s’acabi el judici a la cúpula dels Mossos en podrem parlar amb més seguretat, però ara ja hi ha indicis de quina serà la sentència que tindran el major Trapero i els seus companys de judici i, malauradament, no sembla pas que hagi de ser exculpatòria. Ha quedat ben clar que el major no era independentista, i que, de fet, treballava per fer bé la seva feina i prou, i sembla que aquest fet l’hauria d’exonerar però, ai las!, això segurament no passarà perquè forma part de la policia catalana, els Mossos. Trapero és un bon professional, com es va manifestar el 17 d’agost del 2017, però això no compta.

Segurament el major Trapero és ingenu, tal com ho són molts dels catalans no independentistes del nostre país, que es pensen que la repressió no té res a veure amb ells. Però no és pas així. Quan des de l’Estat no s’inverteix en infraestructures a Catalunya, ens afecta a tots; quan es descapitalitza el govern de la Generalitat i se li impedeix gestionar amb generositat sanitat i educació, ens afecta a tots; quan amb el 155 es va deixar pràcticament sense cap ajuda econòmica molts dels serveis socials que treballen a Catalunya, va afectar a tothom que necessités aquests serveis, pensés el que pensés; quan es procurava que marxessin les empreses, es feia per empobrir el país i tots els seus habitants; quan es criminalitza els nostres mestres, es perjudica tots els nens i nenes, nois i nois, els fills de tots. Defensar un estat que governa contra els seus ciutadans no és cap bon negoci per a ningú.

TERESA CALVERAS

BARCELONA

Les bicicletes

Soc una dels milers de persones que opten per utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat de Barcelona. El nombre d’usuaris de la bicicleta no para d’augmentar, principalment per la voluntat de reduir les emissions de CO 2 , però, tot i així, encara hi ha molt pocs carrils bici a la Ciutat Comtal i ens dificulten els desplaçaments.

Ja que totes aquestes persones que optem per la bici fem aquest esforç, s’hauria d’invertir per facilitar la circulació de bicicletes i, d’aquesta manera, reduir la quantitat de cotxes que circulen, que contaminen i que perjudiquen el medi ambient.

M’agradaria acabar convidant els lectors del diari a optar per aquest mitjà de transport i reclamar a l’ajuntament barceloní la creació de nous carrils bici per poder gaudir d’una ciutat més sostenible i saludable.

JUAN CARLOS URQUIA

BARCELONA