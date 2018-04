260x366 Barcelona es prepara per acollir una vuitena colla castellera / CASTELLERS DE NOU BARRIS Barcelona es prepara per acollir una vuitena colla castellera / CASTELLERS DE NOU BARRIS

La ciutat de Barcelona, que compta actualment amb el major nombre de colles castelleres pròpies així com de places on s'hi han alçat construccions de nou pisos o superiors, podria reafirmar el seu creixement quantitatiu aquesta temporada a través d'un nou projecte ubicat al districte de Nou Barris. El passat 19 de gener, la nova agrupació, que acollirà el nom del districte, va convocar la seva primera reunió al Casal Tres Voltes Rebel, on va alçar un simbòlic pilar de tres. Des de llavors, es reuneixen cada divendres a les set del vespre davant de la seu del districte, institució que ja els ha donat la benvinguda i promogut la seva activitat a través del seu perfil a Twitter.



L'entitat, que encara ha de triar una junta i un equip tècnic oficial, preveu iniciar els contactes amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya en breu. Fins al moment la nova colla ha comptat amb la col·laboració de membres de la Jove de Barcelona i dels Castellers de Barcelona però esperarà a consolidar el projecte abans de presentar-se a la Coordinadora de Colles Castelleres de la Ciutat de Barcelona.



“La iniciativa sorgeix d'un grup de gent que ens coneixem de fer activisme en diferents organitzacions del districte. Una d'aquestes persones havia fet castells durant molts anys i es va animar a fer les primeres passes en veure que hi havia un cert interès”, comenten des de l'organització. Si bé els primers tallers van ser engrescadors, les mobilitzacions organitzades a la ciutat comtal arran de les darreres actuacions en contra del procés independentista han frenat el ritme d'assajos. Els responsables de la colla no perden la il·lusió, “sabíem que fins que no sortíssim del cercle més proper això ens podia passar”, “no ens desanimem i sempre trobem maneres d'aprofitar els tallers”.



Després d'estrenar una pàgina pròpia a Facebook i un perfil a Twitter, la següent acció dels de Nou Barris passa per difondre el projecte fora de les xarxes socials per aconseguir eixamplar la seva base social. “Sabem que almenys una escola del districte fa un treball bastant intens al voltant de la cultura popular i que organitza tallers castellers amb ajuda d'una colla universitària, així que ens agradaria molt arribar a aquesta mainada.”



L'objectiu dels Castellers de Nou Barris a curt termini passa per poder alçar un pilar de quatre durant la celebració de la diada castellera de la festa major del districte, el proper 20 de maig. L'exhibició comptarà, com és habitual, amb la particiació dels Castellers de Barcelona, i dels Bordegassos de Vilanova com a colla convidada.