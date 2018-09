Els Castellers d'Esplugues descarten participar a l'espot de Sant Joan de Déu en solidaritat amb els Bordegassos

Després que dijous la colla castellera dels Bordegassos de Vilanova fes pública la seva indignació en haver estat vetada pel rodatge d'un espot publicitari de l'Hospital de Sant Joan de Déu que ja havien pactat a causa del color groc de les seves camises, gran part del món casteller ha els volgut mostrar el seu suport. Els del Garraf han rebut missatges de solidaritat de part d'altres agrupacions, de personalitats com Lluís Puig i Gordi, ex-conseller de Cultura, i de la pròpia Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, que s'ha posat a la seva disposició en el cas que calgui emprendre alguna mesura col·lectiva. En aquesta línia, els Castellers d'Esplugues s'ha posicionat del costat dels Bordegassos a través d'una nota de premsa en la qual anuncien també la seva renúncia a participar en aquest rodatge, pel càncer infantil, després que la productora els contactés, segons expliquen, amb un argument diferent al que van fer públic els vilanovins.



Els ‘cargonlins’ expliquen que la productora va contactar amb ells a finals del mes de juliol. Si bé en un principi van decidir participar-hi en consideració a la tasca que fa l'hospital en favor de la població en general, i dels nens en especial, després de conèixer la versió dels fets feta pública pels Bordegassos de Vilanova han replantejat la seva decisió. Així doncs, el seu comunicat resa: “Els Castellers d'Esplugues anunciem la nostra renúncia a participar en el rodatge de l'espot publicitari, si no és per donar suport a les pinyes dels Bordegassos de Vilanova, ja que en la lluita contra el càncer no hi ha cap color ni matís que hagi de ser exclòs”.



La colla d'Esplugues afirma que van “contactar telefònicament amb la productora de l'anunci publicitari, que ens va explicar que volien camises amb els colors corporatius de la institució: blau, rosa i grana”. Segons la seva versió dels fets, la productora els va fer saber que havien descartat els Bordegassos de Vilanova per criteris creatius, si bé “sembla ser que el groc de les seves camises no era el color més adient, vista la situació política actual”. Així doncs, consideren que “les explicacions que els van donar [als Bordegassos] divergeixen” de les que ells han rebut per part de l'empresa encarregada del rodatge.

Comunicat dels #castellers d'Esplugues arran dels fets que els @bordegassos han fet públic avui sobre el rodatge d'un espot publicitari per l'Hospital Sant Joan de Déu en el qual havíem de participar. Rebutgem els fets i donem tot el suport als Bordegassos. pic.twitter.com/g2QPPofB4v — Castellers d'Esplugues (@Cargolins) 13 de setembre de 2018

Fonts de la colla del Baix Llobregat afirmen que no han trigat en rebre una disculpa des de l'Hospital de Sant Joan de Déu i que, si bé la seva decisió no ha variat, caldrà esperar les reaccions que es puguin produir en els propers dies. Els Bordegassos de Vilanova podrien supeditar la seva decisió final a una assemblea en la qual participessin tots els membres de la colla, una fórmula que ja fan servir habitualment per acordar la seva participació o no en el Concurs de Castells de Tarragona.