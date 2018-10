Els Moixiganguers clouen una temporada d'ensomni

260x366 Els Moixiganguers descarreguen el segon 3d9f del seu hi ho fan a l'interior del seu local d'assaig / PAU CORCELLES Els Moixiganguers descarreguen el segon 3d9f del seu hi ho fan a l'interior del seu local d'assaig / PAU CORCELLES

Contra vent i marea, esquivant pluges i tempestes, les colles castelleres han tirat aquest cap de setmana d'inventiva i de recursos organitzatius per salvar algunes de les diades més importants. Si bé la cita més mediàtica, la de les Fires de Sant Narcís, no s'ha pogut dur a terme a causa de la pluja, quan el calendari es comença a escurçar són moltes les agrupacions que preparen la pólvora per arrodonir tota la feina d'un any.



És ja evident que no hi ha escenari prou monumental per encabir, sense marge de reacció, una actuació de gamma extra. No és un mal exclusiu a la ciutat de Girona, els castells demanen un entorn concret que permeti concentració i un espai suficientment gran que garanteixi la seguretat dels seus practicants. Avui els Marrecs de Salt, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró no han pogut ni desfer la faixa a la plaça del Vi, un escenari talismà que sempre els havia donat fruits i que esperava reviure un cop més una actuació antològica.



Però mai no hi ha un cap de setmana sense premis i aquest cop l'oportunitat l'han aprofitat colles com els Xiquets de Reus, els Moixiganguers d'Igualada, o els Castellers de Mollet. Reusencs i igualadins tancaran el curs sumant una nova aleta de nou pisos. Especialment destacable ha estat la fita pels de la camisa morada que han acceptat el repte a l'interior del seu local i amb només un tres de nou amb folre com a bagatge. Com si d'una partida de Tetris es tractés, han encaixar el seu castell a l'espai delimitat per la cúpula d'assaig i els han sobrar pocs centímetres per dibuixar l'aleta. Els nervis l'han remenat a l'encaix entre el tronc i el folre però els Moixiganguers han sabut asserenar els ànims fins al final. Inqüestionables al llarg de tota la temporada, han sabut trencar els seus registres, revolucionar la ciutat per seguir sumant camises en una llarga projecció i, el que és més important, no fallar en la qüestió tècnica. Si l'any passat estrenaven el primer cinc de vuit del seu historial, enguany l'han repetit en quatre ocasions i han rubricat dos excel·lents tresos de nou. Acompanyats pels Castellers de Terrassa i pels Bordegassos de Vilanova, han celebrat per segon cop aquesta temporada la seva millor exhibició.



Dissabte va ser el torn dels Xiquets de Reus, que van rubricar l'última diada de Toni Rull al capdavant de la colla certificant la consolidació dels nou pisos. Els de la capital del Baix Camp van acompanyar el seu millor castell de l'any amb el dos de vuit folrat però no van poder arrodonir l'actuació amb el cinc de vuit a causa d'algunes baixes claus. Els Castellers de Vilafranca van aprofitar la diada de tardor de Sant Cugat del Vallès per rodar les seves estructures de cara a la diada de Tots Sants. Van descarregar un tres de nou amb folre sota cobert i van destacar les seves proves de quatre de vuit, pensant en el de nou sense folre, i de pilar de sis, amb una alineació alternativa a l'habitual. La colla local, i els Castellers de Sabadell van completar els castells bàsics de vuit.



Si una formació ha arrodonit la jornada amb motius per celebrar-ho aquesta ha estat la dels Castellers de Mollet. Després d'apuntar-se una gran temporada, han esdevingut protagonistes de la seva diada de final de curs en descarregar, en el seu primer intent, un inèdit cinc de set que suposa tot un premi a la feina ben feta. Els de la camisa verda l'han el acompanyat dels dos castells bàsics de set per completar la millor actuació de la seva història.