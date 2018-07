El 3d10fm de la Vella i el 2d9fm de la Joves, principals objectius de Firagost

El primer dimecres d’agost la plaça del Blat és escenari de castells. De la mateixa manera que les colles han incrementat el nivell, la cita vallenca també ho ha anat fent. Els gammes extres, per tant, s’han convertit en habituals per part de la Colla Vella mentre que la Joves de Valls encara no n’ha pogut coronar cap. Aquest any els rosats arriben amb un programa ambiciós que, en cas que es decantin pel Pd8fm, comptaria amb quatre castells de gamma extra mentre que els vermells volen estrenar el 4d9f i el 2d9fm.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls arriba a l'actuació de Firagost en un estat de forma pletòric i amb un plus d'energia després de descarregar el 2d8sf aquest diumenge a Vilallonga del Camp. Aquest dimecres a la plaça del Blat, però, els rosats encara volen fer un pas més que podria arribar en forma de 3d10fm o 4d9sf, tot i que el que té més números d'anar plaça és el tres emmanillat. Aquest dilluns han realitzat el darrer assaig en el qual el seu cap de colla, Albert Martínez, detalla que "semblava que amb el 3d10fm teníem una mica més de dubtes però vam poder col·locar laterals a manilles i va anar molt bé".

D'altra banda, Martínez afirma que "el 2d8sf és un castell que podríem portar a plaça però si l'objectiu són les manilles, sí que prioritzaríem en aquest sentit", fet pel qual sembla que el programa dels rosats per aquest Firagost podria ser 5d9f, 4d9fp i 3d10fm. Finalment l'espadat de la Vella està donant molt bons resultats tot i els canvis que hi ha hagut, fet pel qual es podrien decantar pel Pd8fm. "Si l'actuació surt bé veurem com estan els pilaners i què decidim" comenta el cap de colla tot i assegurar que en aquest moment no els convé anar gaire de pressa amb el pilar.

La Joves de Valls, en canvi, arriba amb alguns deures pendentsa la cita de Firagost; especialment el de portar el 4d9f a plaça. Els del carrer d'en Gassó ho volien fer aquest dissabte a Sitges però van acabar descartant-lo. De totes maneres el seu cap de colla, Francesc Ramon, creu que arriben amb bona feina. De cara a aquest dimecres, a més de sumar el primer 4d9f de l'any, ho volen acompanyar del 2d9fm mentre que el 2d8sf quedaria descartat. Ramon considera que "el 2d8sf el tenim molt bé, però crec que ens hem de dosificar perquè tenim un agost de molta exigència", fet pel qual el programa, a priori, queda força definit amb els dos castells de nou bàsics i el 2d9fm.

El cap de colla dels diables vermells, alhora, remarca que, si la de dimecres fos la darrera actuació de l'any, podrien portar un programa de castells molt ambiciós. Un d'aquests és el 5d9f, el qual hauria d'arribar aquest agost en un mes que Ramon destaca que "tenim un treball molt bo per gaudir-lo com mai ho hem fet". Finalment també remarca que en aquest agost han de descarregar tots els castells que volen portar a Sant Fèlix que, per al moment, són el 2d9fm, el 5d9f i el 2d8sf a falta de veure com evoluciona el 4d9sf.