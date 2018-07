La Colla Vella respon als deu pisos descarregant el primer dos de vuit sense folre del seu historial

260x366 La Colla Vella s'apunta el primer dos de vuit sense folre del seu historial a Vilallonga del Camp / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS La Colla Vella s'apunta el primer dos de vuit sense folre del seu historial a Vilallonga del Camp / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

Ni vint-i-quatre hores ha trigat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en respondre el cop d'autoritat dels Castellers de Vilafranca en descarregar dissabte a Vilanova i la Geltrú el tres de deu amb folre i manilles. Els vallencs s'han apuntat a Vilallonga del Camp el primer dos de vuit sense folre descarregat del curs després que la Colla Joves el coronés en la diada de Sant Joan. Els rosats l'havien carregat sis cops al llarg de la història però mai fins avui havien aconseguit completar la feina.

La diada castellera de la festa major de Vilallonga del Camp ha arrencat amb el tres de nou amb folre dels vallencs. El rumor, però, retronava a tota la plaça, l'objectiu dels ‘rosats’ passava pel dos de vuit sense folre. En segona ronda s'ha fet el silenci i l'estructura s'ha alçat a bon ritme però de forma delicada. Han pogut compensar pesos just abans de l'entrada de l'enxaneta i han protagonitzar un treball exemplar en els pisos centrals durant el descens. Han rubricat una actuació de luxe amb el quart nou de vuit de la temporada, enviant un missatge entre línies als més escèptics que no confien en veure'l dalt d'un folre. Han optat pel pilar de set amb folre per finalitzar la seva actuació. El ressò a les xarxes socials ha estat instantani i cal reconèixer el gest dels Castellers de Vilafranca, que han estat una de les primeres colles en felicitar la Colla Vella dels Xiquets de Valls pel seu assoliment.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha repetit el nou de vuit que va completar dissabte a Vilanova i la Geltrú i l'ha acompanyat d'un tres folrat que s'ha hagut de desmuntar en una primera temptativa. En tercera ronda han optat pel quatre de nou amb folre i han arrodonit la feina amb el pilar de set amb folre.



Després d'un clar descens del ritme de la temporada castellera, la diada de Vilallonga del Camp capgira el discurs pessimista i torna a animar la parròquia castellera que veu més viu que mai el duel al capdavant.



Colla Vella dels Xiquets de Valls: 3d9f, 2d8, 9d8, P7f, 5 P4

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 9d8, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, P7f, 4 P4