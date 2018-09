La diada de Santa Rosalia tanca l'estiu casteller

260x366 Els Nois de a Torre no poden amb el 2d7 però completen una diada amb tres castells amb agulla / EFREN GARCIA Els Nois de a Torre no poden amb el 2d7 però completen una diada amb tres castells amb agulla / EFREN GARCIA

260x366 Els Nens del Vendrell completen la ‘clàssica de castells el vuit’ a Torredembarra / EFREN GARCIA Els Nens del Vendrell completen la ‘clàssica de castells el vuit’ a Torredembarra / EFREN GARCIA

260x366 Els Xiquets de Tarragona dominen els bàsics de vuit a a Torredembarra però desmunten dos cops el cinc de vuit / EFREN GARCIA Els Xiquets de Tarragona dominen els bàsics de vuit a a Torredembarra però desmunten dos cops el cinc de vuit / EFREN GARCIA

La diada de Santa Rosalia a Torredembarra ha acollit un bon nombre de públic, que ha triat la localitat tarragonina per tancar un estiu casteller d'altíssim nivell. El repte de la colla local i l'aposta segura de les formacions convidades a l'hora d'alçar construccions de vuit pisos han estat prou atractius en un cap de setmana de ressaca de les grans actuacions.

Els Nois de la Torre s'han enfaixat avui carregats d'emocions. Amb un bagatge immillorable, havia de ser un dia per fer història i n'han volgut posar els fonaments des del primer moment. Han optat pel cinc de set amb agulla per situar el llistó ben alt. La construcció s'ha resolt lenta però segura i fins i tot ha hagut d'esperar a l'arribada dels membres del pilar central. La segona ronda era tota una cita amb la història, els locals es disposaven a atacar el dos de set vuit anys després de l'últim intent i trenta-tres després de carregar-lo per últim cop. Les gralles han sonat quan els terços buscaven les mides i han decidit desmuntar el peu per recuperar la concentració perduda. En el segon intent els moviments en una de les rengles han començat molt d'hora i això ha complicat la feina als pisos superiors que s'han acabat plegant amb l'entrada de l'acotxador. Han decidit reformular la seva actuació descarregant el quatre de set amb agulla i guardant forces per arrodonir la seva tripleta amb la tercera estructura amb el pilar al mig, el tres.

Aparentment recuperats de la diada de Sant Magí, els Xiquets de Tarragona han dibuixat sobre el paper una actuació de gran nivell tot i prescindir dels nou pisos. Han començat completant un tres de vuit tancat per la part alta. Els matalassers l'han sabut controlar i han buscat en el segon torn fer un pas endavant. El cinc de vuit dels tarragonins s'ha alçat nerviós des de l'inici i els moviments, habituals en l'ascens d'aquesta construcció, s'han accentuat quan els dosos de l'estructura del tres feien els pasos finals. Han decidit desmuntar-lo però en el segon intent les dificultats s'han reproduït i s'han vist obligats a desfer-lo per prudència. Han perdut la ronda i han hagut de conformar-se amb el quatre de vuit en tercera ronda.

Una setmana més, els Nens del Vendrell han mostrat símptomes de trobar-se en un nivell que no els pertoca. Les seves construccions diuen que estan preparats pels castells de la gamma alta de vuit però el gruix de camises i les proves a assaig els retenen un esglaó per sota. Han tornat a rubricar un tres de vuit magistral en el primer torn. El seu quatre ha estat més laboriós però, una vegada més, controlat sense contratemps. El dos de set, estructura clau per poder mirar endavant, s'ha bastit amb serenor i s'ha coronat correctament però ha hagut de treballar per la part alta per dominar les tensions posteriors a l'aleta. De nou han segellat la clàssica de 'castells de vuit' a l'espera que arribin temps millors.

Els Xiquets han volgut treure's l'espina en la ronda de pilars però el seu espadat de sis ha fet llenya just després de l'aleta. Els Nois de la Torre i els Nens del Vendrell s'han acomiadat de la placa amb sengles vanos de cinc als quals s'han afegit els tarragonins per sumar, per la seva part, tres pilars de quatre simultanis.

Nois de la Torre: 5d7a, i 2d7, 4d7a, 3d7a, V5

Xiquets de Tarragona: 3d8, id 5d8, id 5d8, 4d8, P6 c, 3 P4

Nens del Vendrell: 3d8, 4d8, 2d7, V5