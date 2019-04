Passejant per camins de ronda vaig tenir l’agradable sorpresa de trobar aquesta meravellosa cala, tranquil·la i plena de llum i colors. No vaig dubtar a aturar-me en un racó per contemplar-la i dibuixar-la. Val la pena resseguir el camí des de la Fosca fins a la platja del Castell i, a mig camí, trobar la cala s’Alguer, amb les casetes de pescadors.

Dibuix i text: Palmi Bea (Urban Sketchers Girona)