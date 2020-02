L’estudi de Carles Fontserè oferirà més activitats públiques

El departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i l’Ajuntament de Porqueres (Pla de l’Estany) han signat un conveni de gestió conjunta de l’estudi taller del cartellista Carles Fontserè (1916-2007). L’espai és a Can Tista i Montguix, que és l’indret on l’artista es va establir quan va tornar de l’exili l’any 1973. L’acord vol donar un impuls a la difusió de la seva figura i obra a partir d’aquesta casa, que es podrà visitar pròximament un cop al mes (fins ara es feia puntualment) i de manera concertada entre setmana.

La Generalitat assumirà els costos de manteniment de l’espai, que està en bon estat, mentre que el consistori s’encarregarà de la difusió i dels treballs de neteja i jardineria. La finca Can Tista i Montguix inclou l’estudi taller del cartellista de la República i també la residència familiar. A finals dels anys 50 Fontserè va adquirir la finca i la va convertir en el que és ara mentre estava exiliat a Nova York. No va ser fins al 1973 que s’hi va establir fins a la seva mort, l’any 2007. Abans, però, el 1994, Fontserè i la seva dona, Terry Broch, van cedir per un acord vitalici el seu patrimoni a la Generalitat.

El taller estudi on Fontserè va treballar en el seu últim període s’ha preservat amb tot detall. Destaca el despatx on va escriure les seves memòries, on es conserva la màquina d’escriure i tots els llibres i diccionaris, així com els pinzells, obres seves i tot el que consultava per treballar.

Des del 2013 l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany es va encarregar d’inventariar tot el material que hi havia a la casa. Les fotografies, negatius, positius i fulls de contracte es van dipositar a l’arxiu. El fons inclou originals de pintures i dibuixos, cartells i escultures, entre altres obres.