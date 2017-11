S’obre el concurs de projectes per a la desfilada solidària de l’AGE

L’Associació Gironina d’Empresàries (AGE) ha posat en marxa el concurs per escollir el projecte solidari a què es destinarà la recaptació de la III Desfilada Solidària AGE, que es durà a terme la primavera vinent. Hi poden participar les entitats que desenvolupin la seva activitat a les comarques gironines. La data límit per presentar projectes és el 15 de desembre i es comunicarà el nom del projecte guanyador la segona quinzena de gener del 2018. Les bases de participació es poden consultar a la pàgina web de l’associació: www.agegirona.cat.

L’última, per a dones maltractades

L’última desfilada solidària organitzada per l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE) va ser el març passat a favor de les dones maltractades. La recaptació, de gairebé 4.000 euros, es va destinar al projecte de la Fundació Ser.Gi Habitatges per a dones supervivents, per la dignitat femenina, premiat d’entre els set que s’hi van presentar. Divuit empresàries i professionals van desfilar per donar suport al projecte, centrat a crear un dispositiu d’habitatges d’inclusió específic per a dones soles o famílies monomarentals que no han assolit el grau d’autonomia necessari per poder viure amb dignitat després de la seva estada al pis de transició per a dones maltractades.

La desfilada solidària es va organitzar per primer cop el 2016 en record de la periodista i sòcia de l’AGE Cuca Mascort, que va idear una desfilada solidària el 2013 i el 2016 es va recuperar la iniciativa.