Com em va aconsellar un bon coneixedor de la Garrotxa, per visitar la Fageda d’en Jordà vaig accedir-hi des de la serra del Corb, entre les valls d’en Bas i d’Hostoles, per les Preses. Hi vaig trobar dues joies del Romànic: les ermites de Sant Miquel i Sant Martí del Corb. Aquesta última semblava aquell dia envoltada d’una llum màgica.

Dibuix i text: Àngels Prat (UrbanSketchers Girona)