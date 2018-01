Espai per als sensesostre gestionat per gent que ha viscut al carrer a Girona

Girona habilita un nou espai amb dotze llits perquè els sensesostre hi dormin durant els mesos de fred. No exigiran cap requisit als usuaris i l’equipament estarà gestionat per antics usuaris de La Sopa que havien viscut al carrer. El nou recurs de l’Ajuntament de Girona va entrar en funcionament ahir i està previst que estigui obert fins al 15 de març, tot i que dependrà de la climatologia.

L’objectiu és que els indigents que rebutgen els recursos socials habituals (com ara La Sopa) tinguin un lloc on dormir i amb “exigència zero”. La diferència principal és que als usuaris d’aquest nou espai, situat a l’edifici de les Sarraïnes, no els exigiran ni documentació ni cap visita amb el treballador social, com sí que passa al circuit habitual. A més, l’espai està gestionat per voluntaris i són persones que en algun moment havien viscut al carrer però han pogut sortir d’aquesta situació.

A Girona hi ha entre 100 i 125 sensesostre que dormen al carrer, en caixers, portals, naus abandonades o espais ocupats. Sovint, aquestes persones rebutgen entrar al circuit habitual.