Les Fires es desinflen

Mala peça al teler per a les Fires de Girona. L’Ajuntament les manté, a la baixa, reconvertides en un Sant Narcís “100% cultural”, amb una trentena d’activitats en espais estables repartits entre l’Auditori, La Mercè i centres cívics. Les noves restriccions han obligat a suspendre el pregó, el castell de focs artificials, els concerts al Parc del Migdia i tots els actes als carrers, que amb el tancament dels restaurants presenten un aspecte molt desolat (a la foto, la plaça Independència). Però el regidor de Cultura, Quim Ayats, destacava ahir a l’ACN que la cultura popular “tindrà presència”, bé a través d’actes virtuals o amb actuacions en espais tancats. És el primer cop després de 100 anys que Girona no celebra les Fires, perquè l’últim cop que es van suspendre va ser per l’epidèmia de grip espanyola del 1918. Les Fires comencen dimecres de la setmana que ve.