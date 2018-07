‘Lisístrata’ i ‘Petitet’ estrenen el festival Portalblau de l’Escala

La lectura dramatitzada de Lisístrata a la ciutat grega d’Empúries -possiblement el marc més adequat per ser representada- obrirà dissabte tres setmanes d’intensa programació del festival Portalblau de l’Escala. L’elenc d’actors, format per Estel Solé, Mercè Martínez, Rosa Boladeras, Agnès Busquets, Marc Martínez, Roger Coma i Iñaki Mur, amb la guitarra de Jordi Busquets i la direcció de Llàtzer Garcia, interpretaran la comèdia d’Aristòfanes, considerada la primera obra feminista de la literatura clàssica. Estrenada el 411 aC a Atenes, descriu la primera vaga sexual de la història i tracta temes tan vigents com les desigualtats de gènere i la recerca de la pau.

Programació de cultura gitana

La projecció dissabte del documental Petitet (Rumba pa’ti), del director Carles Bosch, és una altra de les activitats destacades. Divendres l’escriptor Eugeni Casanova presentarà el seu llibre Els gitanos catalans de França. El documental, la conferència, el concert Petitet i la seva rumba simfònica (26 de juliol) i l’exposició de fotografies Barcelona gitana, de Jacques Léonard, formen part de la programació que estarà dedicada a la cultura gitana.

L’actuació de la Balkan Paradise Orchestra, que és part dels nous espectacles familiars al carrer, completarà el primer cap de setmana del festival.

La Fura dels Baus, que recupera l’espectacle Manes, i el cicle DO RE VI, que marida vi i música, amb les actuacions de Halldor Mar i Quico Pi de la Serra, seran elements destacats del segon cap de setmana.

L’últim, a més de Petitet, actuaran Maria Arnal i Marcel Bagés (dia 27), i Estrella Morente (dia 28) i els Mishima (dia 29) tancaran el festival d’enguany.