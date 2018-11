Marta Felip ajorna el ple de renúncia de l’alcaldia de Figueres

L a renúncia de Marta Felip a l’alcaldia de Figueres haurà d’esperar, almenys, fins a la setmana vinent. L’alcaldessa va anunciar, després que l’oposició li bloquegés dilluns la decisió, que ho inclouria a l’ordre del dia del ple ordinari previst per avui, però finalment va posposar-ho per dubtes jurídics. Felip vol evitar repetir un “espectacle” com el que es va viure aquest dilluns i demà anunciarà el nou calendari per poder fer la efectiva la renúncia i nomenar nou alcalde “amb totes les garanties”. L’equip de govern, en minoria, vol que el cap de llista per a les municipals del 2019 i actual número 4, Jordi Masquef, rellevi Felip.

Per fer-ho possible, cal que de la primera votació del ple de relleu no en surti cap altre candidat amb majoria absoluta. És a dir, 11 dels 21 regidors que integren el consistori. Si no en surt cap, automàticament es convertiria en alcalde el número dos de la llista més votada en les últimes municipals, el PDECat, Francesc Cruanyes, que durant el ple renunciaria en favor de Masquef.

Pendents dels ex d’Unió

La jugada de dilluns dels grups d’ERC, el PSC, la CUP i Compromís d’Esquerres tombant la urgència del ple extraordinari en què Felip havia de formalitzar la renúncia, però, ha encès totes les alarmes. I és que, tot i que compten d’entrada amb 10 dels 11 vots que són necessaris per formar un govern alternatiu, no tenen assegurat poder-se imposar: no se sap encara quina posició adoptaran els dos regidors no adscrits (exmembres d’Unió i de l’equip de govern), que dilluns van votar favorablement a la renúncia de Felip. Tot apunta que hi hauria un nou acostament però encara no hi hauria res tancat.

El que sembla clar és que els partits d’esquerra no comptaran amb el suport de Cs i el PP per fer alcalde un candidat alternatiu.