La Pujada als Àngels, un clàssic

La tradicional Pujada a Peu al Santuari dels Àngels, organitzada pel GEiEG, és una de les primeres curses de muntanya de Girona i de l’Estat. Enguany se’n celebra la 56a edició. La cita serà aquest diumenge i, com cada any, començarà des de la part posterior de la icònica església de Sant Pere de Galligants, dins del nucli antic de la ciutat de Girona, i acabarà al Santuari dels Àngels, amb esplèndides vistes sobre les contrades gironines. Durant el recorregut, els participants es trobaran la font del Bisbe, la Casa de les Figues i la dura i temible pujada final, que ha estat batejada com el Matahomes. La cursa està oberta als atletes que aspiren a fer marca i als caminants tranquils que volen gaudir del paisatge. Es destina un euro de cada inscripció a Càritas Girona.