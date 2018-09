La música de la Mercè en clau femenina

La Mercè 2018 ve marcada per una gran presència de dones en els actes públics, concerts i celebracions. No passa a tots els escenaris, però sí a la majoria. L'actriu Leticia Dolera, ferma defensora de la lluita feminista, la iniciarà aquest divendres fent-ne el pregó. A continuació, deu cites musicals en clau femenina.

Nakany Kanté

(Divendres 21, 22 h, Moll de la Fusta)

Va néixer a Guinea Conakry però va arribar molt jove a Barcelona, decidida a lluitar per la seva carrera artística i fer de la música la seva vida. Aquest divendres ens porta una de les primeres actuacions de la llista per viure una autèntica nit africana.



Nadah el Shazly

(Divendres 21, 22 h, plaça de Joan Coromines)

Va començar cantant en bandes de punk al Caire i es va anar fent un nom en l'underground. Ara aquesta compositora i cantant egípcia ha fet el salt al panorama internacional i actua per primera vegada a Barcelona, amb una sessió de folk experimental.



Cuca Roseta

(Divendres 21, 22 h, Avinguda de la Catedral)

Una de les artistes més representatives del fado portuguès, Cuca Roseta, aporta elegància vocal a la jornada de divendres i serà ben capaç d’animar a sortir fins i tot l’últim renegat i unir-se a la festa. L’any passat va editar ‘Luz’, el seu quart disc d’estudi.

Tomasa del Real

(Dissabte 22, 22 h, rambla del Raval)

Tomasa del Real, considerada la reina del 'reggaeton' xilè, porta el 'trap', el 'dembow' i la música urbana a l’escenari de la rambla del Raval. El seu 'hit' és el poderós ‘Barre con el pelo’.



Marina Gallardo

(Diumenge 23, 17.15 h, Antiga Fàbrica Estrella Damm)

La cantautora sevillana arriba amb una sessió de 'dreampop' per als que vulguin acabar la setmana amb una festa distesa plena de melodies i atmosferes sintètiques, amb el seu nou disc, ‘The sun rises in the sky and I wake up’.



Rosario la Tremendita

(Diumenge 23, 22.30 h, Avinguda de la Catedral)

La Tremendita aporta el seu particular flamenc a la llista d’actuacions. Filla del cantautor José el Tremendo, destaca més que cap altra veu en l’escena jove del flamenc actual. Aquest any ha presentat el seu nou disc, ‘Delirium tremens’.



IDER

(Diumenge 23, 22.30 h, plaça de Joan Coromines)

Les britàniques Megan Markwich i Lily Somerville van començar la seva carrera artística en un ordinador des de la seva habitació. Enguany, porten el pop electrònic com a proposta alternativa per començar la nit de diumenge.



Mayte Martín

(Diumenge 23, 0.15 h, Avinguda de la Catedral)

Una de les artistes que millor representen l’estil depurat del flamenc nascut a Catalunya torna als escenaris per deixar tothom bocabadat amb una actuació basada en el disc ‘Al cantar a Manuel’. Amb la veu i l'elegància que la caracteritzen, és un concert imprescindible.



Nathy Peluso

(Diumenge 23, 1 h, escenari Apolo. Nou de la Rambla / Av. Paral·lel)

Argentina establerta a Madrid, la jove Nathy s’atreveix a trencar les normes i jugar amb els estils musicals fluint entre ells: passa del blues al 'trap', de la salsa al jazz i al swing. Proclamada una de les noves sensacions del hip-hop, no para d’atraure l’atenció dels joves.



La Bien Querida

(Dilluns 24, 18.45 h, Antiga Fàbrica Estrella Damm)

Ana Fernández-Villaverde, més coneguda com La Bien Querida, és experta a cantar el desamor amb les seves precioses lletres però amb melodies en una sessió d’'indie-rock' perfecta per tancar la festa.