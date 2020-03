10 visites a grans museus sense sortir de casa

Us proposem 10 visites virtuals per museus i plataformes culturals, perquè l'art també es pot gaudir des de casa, i sobretot aquests dies de portes (físiques) tancades a causa del coronavirus.



1. Pinacoteca di Brera (Milà)

Entre els nombrosos continguts online hi ha la possibilitat de recordar quines són les obres mestres del museu, que inclou tresors de Mantegna, Tintoretto, Piero della Francesca i Tiepolo, entre d'altres.



2. Galleria degli Uffizi

El museu florentí organitza exposicions virtuals, de temàtiques com els àngels, les representacions del naixement de Crist i l'emperador Trajà.

3. Museu Vaticans

Permet explorar els seus fons impressionants i fer visites virtuals, com aquesta de la necròpoli de la Via Triumphalis.



4. Museu Reina Sofia

Han obert tots els seus continguts digitals, entre els quals hi ha les imatges en altíssima resolució del Guernica, incloses dins el projecte Repensar Guernica.



5. Museu del Prado

Fins que les restriccions imposades per les autoritats els ho han permès, el director del museu i altres membres del seu equip han fet vídeos a Instagram amb comentaris d'algunes obres icòniques.



6. Museu del Louvre

També proposen visites virtuals, en àmbits com els de les antiguitats egípcies i la sala d'Apol·lo.



7. Europeana

Aquesta plataforma que reuneix treballs de nombrosos museus europeus, entre els quals hi ha el Museu Nacional d'Art de Catalunya, té una secció especial d'exposicions virtuals, dedicades a qüestions com el patrimoni en perill, creada amb motiu de l'incendi de la catedral de Notre-Dame de París.



8. Google Arts

El portal permet fer visites virtuals a esdeveniments artístics passats, com la Biennale del 2015.



9. Hermitage (Sant Petersburg)

El gegant rus proposa fer una visita virtual per les seves instal·lacions.



10. Museu Nacional d'Art de Catalunya

És un dels quatre museus catalans dins la plataforma Second Canvas. Amb motiu del 8-M van llançar una ruta digital per diversos retrats femenins.