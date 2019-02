Multen el Museu Dalí de Berlín amb 30.000 euros per infringir drets d'autor

El Tribunal Regional Superior de Munich (Alemanya) ha obligat el Museu Dalí de Berlín a pagar 30.000 euros a la Fundació Gala - Salvador Dalí per un vídeo que l'equipament alemany va penjar a YouTube. Segons avança el portal alemany 'Rbb24', el vídeo de 31 segons utilitzat pel museu berlinès combina imatges de la capital alemanya amb símbols emblemàtics de l'artista, com ara un rellotge tou i un àngel cubista.

El museu havia justificat l'ús de les imatges com un tribut a Dalí, però el jutge ho ha considerat una promoció de les exposicions del centre dalinià a Berlín. El vídeo va estar penjat a YouTube des de finals d'abril del 2011 i fins a mitjans de març del 2015. També apareixia a la web del Museu Dalí de Berlín i va aconseguir 28.000 reproduccions.

Com a compensació, la fundació havia demanat 200.000 euros, però finalment en cobrarà 30.000. L'import respon a 100 euros per cada mes que el vídeo va estar penjat a la xarxa. El tribunal alemany ha recordat que només la Fundació Gala - Salvador Dalí pot gestionar la propietat intel·lectual del pintor empordanès.

Des del museu alemany han assegurat que ja acumulen cinc procediments en contra seva per part de la fundació. En declaracions a la premsa alemanya, el director del museu, Carsten Kollmeier, ha afirmat que no poden entendre per què la fundació obre tants processos judicials per la protecció de la propietat intel·lectual si les dues institucions volen difondre l'art de Dalí. El Museu Dalí de Berlín es va inaugurar ara fa deu anys i té 450 obres de col·leccions privades del pintor.