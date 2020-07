'4x4': Kafka i els germans Coen es donen la mà en un irregular 'thriller' confinat

'4x4'

(2,5 estrelles)

Direcció: Mariano Cohn. Guió: Gaston Duprat. 90 min. Argentina i Espanya (2020). Amb Peter Lanzani, Dady Brieva i Luis Brandoni. Disponible a partir del 31 de juliol a Orange TV

De La soga d’Alfred Hitchcock a Buried (Enterrat) de Rodrigo Cortés, el cinema ha sabut treure bon profit de l’angoixa que pateixen els personatges aïllats, de manera prolongada, en un únic escenari. Ara 4x4, la nova pel·lícula del tàndem format pels argentins Mariano Cohn i Gastón Duprat (aquí el primer dirigeix un guió del segon), porta aquesta premissa claustrofòbica fins a l’interior d’un cotxe totterreny en què un lladre de pa sucat amb oli es converteix en la víctima involuntària d’una faula amoral que entrecreua l’absurd kafkià, el nihilisme dels germans Coen i la brutalitat esperpèntica dels Relatos salvajes de Damián Szifron.

Experts en la confecció de comèdies negres d’arrel misantròpica, d’ El hombre de al lado a El ciudadano ilustre, Cohn i Duprat facturen un thriller en què el joc del gat i la rata resulta més atractiu per la salvatge odissea física del protagonista (interpretat amb gran intensitat per Peter Lanzani) que pels escassos matisos que ofereix el relat. En la seva denúncia de l’individualisme i la deshumanització de les societats modernes, 4x4 conquereix altes cotes de visceralitat. Tanmateix, a mesura que les intencions dels personatges es van fent explícites, la pel·lícula es va desprenent del misteri que alimenta les obres de veritable abast filosòfic, com era el cas, per exemple, de la sublim i terrorífica peripècia confinada de La cabina d’Antonio Mercero.