L'ACA desaconsella la celebració del Doctor Music a Escalarre però dona deu dies per presentar al·legacions

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha presentat una proposta de resolució que denega els permisos per a la celebració del Doctor Music als prats d'Escalarre, al Pallars Sobirà. Ara les parts disposen de deu dies per presentar al·legacions o, en el cas de la promotora, reformular el projecte abans no s'enviï a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que en té l'última paraula. L'informe considera que la zona és de flux preferent i, per tant, vulnerable per a la seguretat de les persones davant possibles inundacions. Fonts de Doctor Music ja han confirmat a l'ACN que examinaran la resolució de la Generalitat i faran els tràmits necessaris per adaptar-se a la normativa fixada per les administracions.

Els permisos per a la celebració del Doctor Music, que afecten els municipis de la Guingueta d'Àneu i Esterri d'Àneu, inclouen un període que va des del 25 de juny –data prevista per a l'inici del muntatge– fins al 15 de juliol, coincidint amb el tancament del festival. L'afectació dels terrenys és de 140 hectàrees, amb una afluència diària de 55.000 persones i 15.000 places d'aparcament.

Les entitats ecologistes Ipcena i Rius exigien aquest dimecres l'emissió de la proposta de resolució per a la celebració del Doctor Music. Els ecologistes consideren que el pronunciament havia de ser desfavorable pel fet que part de la zona del recinte del festival "està en zona inundable", i més encara si es té en compte que la promotora "no va presentar cap document d'al·legacions" durant el tràmit d'audiència després dels canvis sol·licitats per l'ACA a l'organització per garantir la seguretat dels assistents.

Un cas que ve de lluny

La promotora del Doctor Music va demanar a l'ACA el 26 de juliol del 2018 els permisos per impulsar la celebració del festival en una zona pròxima al riu Noguera Pallaresa i els seus afluents. El 30 de novembre del 2018 el tècnic encarregat de la tramitació de l'expedient va emetre un informe desfavorable a l'actuació sol·licitada i va atorgar deu dies perquè la promotora i les parts interessades poguessin examinar l'expedient i presentar-hi al·legacions.

Passats els tretze dies, la promotora va sol·licitar una pròrroga per poder presentar proves i l'ACA els hi va concedir. El 21 de desembre, havent superat els terminis i sense que Doctor Music presentes cap al·legació, es va dictar un informe desfavorable.

El departament de Territori i Sostenibilitat, del qual depèn l'ACA, argumenta que l'àmbit d'actuació del festival està en zona d'influència del riu Noguera Pallaresa i quatre afluents. Part de les instal·lacions relacionades amb el festival com escenaris, carpes, algunes zones d'acampada i zones d'aparcaments estan prop del riu, uns espais que haurien d'evitar l'acumulació de persones. Pel que fa a la zona de bars i carpes, es preveu que se situessin prop del riu d'Unarre, on tampoc es pot autoritzar activitats amb aglomeració de gent.