Arco demana disculpes però no tornarà a exposar l'obra 'Presos polítics espanyols contemporanis'

Dimecres al matí els operaris retiraven 'Presos polítics espanyols contemporanis'. Ho feien abans que els primers professionals i col·leccionistes entressin a la fira i a petició del president d'Ifema, Clemente González Soler, i la galerista que l'exposava, Helga de Alvear, que va acceptar que se l'emportessin. Aquest migdia de dijous, el comitè organitzador d'Arco, integrat per galeristes, comissaris i crítics d'art, la Comunitat de Madrid, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Madrid, la Fundació Montemadrid i Ifema, han fet un comunicat on demanen disculpes per la polèmica generada. "En cap cas hem volgut exercir cap censura a la creació, encara que la percepció pública hagi sigut aquesta. No hi va haver mala fe en aquesta acció i acceptem les crítiques rebudes, alhora que comprenem que hem d'evitar en el futur qualsevol circumstància d'aquesta naturalesa".

Arco, però, es reafirma en la seva decisió. L'obra de Santiago Sierra no es tornarà a veure a la fira de Madrid. "D'acord amb les normes que regeixen el desenvolupament de la fira Arco, l'únic òrgan competent en l'avaluació dels continguts és el comitè organitzador, una protestat en la qual ens reafirmem".

La galerista Helga de Alvear ha dit que no vol seguir atiant la polèmica: "M'és igual si la peça torna a estar penjada o no perquè ja està venuda". Un treballador de la galeria, Alberto Gallardo, ha mostrat el mateix pragmatisme: "L'obra de Santiago Sierra ja ha donat el joc que havia de donar". Alvear també ha dit que va parlar amb el president d'Ifema, qui li va demanar disculpes personalment per la polseguera que ha aixecat la retirada de l'obra. "Ho deixem com està i punt. Si la volen penjar, que la pengi Ifema", ha assegurat Alvear.

Tatxo Benet, que va comprar per menys de 80.000 euros l'obra de Santiago Sierra dimecres a les 7 del matí, abans que se sabés que seria retirada, vol que Lleida sigui un dels primers llocs on es pugui veure l'obra. Benet l'oferirà a galeristes i museus que la vulguin exposar. Benet, en declaracions a RAC1, ha dit que ha rebut moltes ofertes de galeries i sales d'exposicions, però que voldria que primer fos exhibida a Lleida, des d'on ja ha rebut un parell d'ofertes (una de pública i una altra de privada).