L'Acadèmia de la Música adverteix del moment crític que travessa el sector

L'Acadèmia Catalana de la Música alerta que la situació del sector musical "és més crítica que mesos enrere", malgrat la imatge que considera que s'ha donat als mitjans de comunicació que hi havia una certa represa de l'activitat. Denuncien que s'està produint una "estigmatització" dels esdeveniments musicals i que més del 95% de l'activitat del sector s'ha vist cancel·lada. Només s'han fet algunes iniciatives puntuals, però aquestes s'han vist "sotmeses a limitacions estrictes d’aforament o a formats de recital amb cadires que obliguen els artistes a acceptar retribucions mínimes o insignificants i que forcen els promotors a reduir despeses de producció alhora que a incrementar despeses generades pels protocols de seguretat sanitària".

Falta d'indemnitzacions

D'altra banda, assenyalen la passivitat d'una gran majoria d'ajuntaments: "Ja poden organitzar actuacions a l’aire lliure durant les festes majors però, en canvi, la majoria opten per no fer-les i no indemnitzen adequadament els artistes i/o empreses organitzadores dels espectacles amb qui ja tenien acordades les dates". D'aquí que els responsables de l'Acadèmia dedueixin que hi ha una falta absoluta de sensibilitat envers el sector cultural, un dels més perjudicats per la pandèmia i que arrossega una tradicional precarietat laboral.

Davant l'actuació de la Generalitat, l'entitat que aplega diverses associacions musicals del país, parla directament de "desgavell". Malgrat que el 10 de juny es va iniciar una taula de treball conjunta amb les conselleries implicades i les diferents associacions de professionals del sector, "en cap moment s’ha tingut constància ni s’han pogut debatre les decisions unilaterals del Govern". "El procés de participació de l’administració amb el sector i la feina que s’estava fent ha quedat totalment menystinguda, cosa que demostra, un cop més, la incapacitat de prioritzar els interessos col·lectius o de sector per damunt de les estratègies electoralistes", diu el comunicat.

A aquest malestar davant la situació provocada per la crisi del covid-19 s'hi afegeix una antiga reivindicació que segueix sense resposta per part del govern espanyol i que fa referència a la falta de protecció de propietat intel·lectual en el mercat digital. "Les deficiències del sistema de retribució del mercat digital de la música fan imprescindible i urgent l’aplicació de les normes d’equilibri i equitat de les llicències amb les plataformes digitals per retribuir el valor real del que aporten els creadors (músics, artistes, autors i titulars de drets)", afirmen. A més, assenyalen que continuen reclamant l'Estatut de l'Artista, "absolutament indispensable per solucionar d'una vegada les moltes mancances legals i estructurals causants de la precarietat que des de fa dècades pateixen els artistes i els treballadors de la cultura".

Per acabar, demanen a les administracions públiques "respecte" i "consideració" pel sector: "Cal que totes les parts ens posem a treballar intensament per aconseguir que la música es pugui tornar a gaudir de manera presencial a les nostres places, carrers, sales i clubs".

En els comptats concerts que s'estan fent aquests dies a Barcelona, els mateixos artistes han expressat el seu malestar i preocupació per la situació que travessen. Sense anar més lluny, el director de Vespres d'Arnadí, Dani Espasa, en el concert Io d'abraccio, al Palau de la Música, es va adreçar al públic per compartir l'emoció de poder tornar a l'escenari després del confinament que ha aturat l'activitat durant gairebé quatre mesos i va demanar la complicitat i el suport del públic melòman en aquests moments. "Us estimo", va dir. Abans de pujar a l'escenari, alguns dels músics de la formació comentaven la situació insòlita que viuen després de veure com se'ls havien anul·lat tots els concerts, així com el neguit d'haver d'afrontar una agenda en blanc.