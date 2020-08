Actua Cultura rebutja la pròrroga de les restriccions de la Generalitat

La plataforma Actua Cultura 2%, ara Actua Cultura Segura, ha manifestat aquest dimarts el seu "rebuig més frontal" a la nova resolució del Procicat publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) segons la qual es prorroguen 15 dies les restriccions de les activitats culturals a Barcelona, la seva àrea metropolitana, el Segrià i la Noguera. Actua Cultura argumenta que "des dels diferents espais culturals s'estan aplicant les mesures de seguretat, aprovades per la Generalitat, de manera ferma i rigorosa des del primer dia", i per tant, permetre el desenvolupament de l'activitat amb un 50% d'aforament "no és una solució".

La reducció de l'aforament al 50% és, segons la plataforma, una mesura absolutament inviable en el cas dels teatres. "La cosa no millora en els cinemes, on l'aforament es pot veure reduït fins a un 25% segons les circumstàncies, i en l'àmbit de la música la manca de claredat i concreció de l'administració pública està fent estralls", afegeix. Davant d'això, emplacen la Generalitat "a prendre la iniciativa d'una vegada per totes i revertir aquesta situació d'ofec permanent i innecessari envers els sectors culturals". També es reivindica que la cultura és un bé de primera necessitat per a les persones i, per aquest motiu, l'activitat cultural ha de ser viable.



En la seva resolució de dilluns, el DOGC establia que es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l'aire lliure, en espais públics especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la seva capacitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel comitè de direcció del Procicat. Es tracta de la pròrroga del departament de Salut a les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del covid-19.