Ada Colau: “Som una ciutat de cultura i de ciència”

El desbordant talent del pianista Marco Mezquida va acompanyar ahir l’entrada al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona dels guardonats amb els Premis Ciutat de Barcelona 2017. “Som una ciutat de cultura i de ciència”, va assegurar després l’alcaldessa Ada Colau en un breu discurs en què va recordar que “el 2017 ha sigut un any difícil per a Barcelona”. “Difícil, intens, amb moments de molt de dolor”, va dir en referència als atemptats del 17-A. “I de molta incertesa per la complexa i difícil situació política que encara ens travessa”, va afegir abans de recordar “les càrregues i la violència contra persones indefenses” i de tenir unes paraules per a les “persones injustament empresonades” i de defensar el model d’escola catalana i el català “com a llengua de cohesió i vehicular”, responent així a la possibilitat que el 155 torpedini la immersió lingüística.

Els premis Ciutat de Barcelona, que reconeixen “els millors treballs de creació, investigació i producció” en dinou àmbits culturals, científics i educatius, els decideixen jurats independents. Es van fer públics fa unes setmanes, però va ser ahir quan es van lliurar en, segons Colau, “un dels actes més solemnes de la ciutat”. D’acord amb aquesta solemnitat, els parlaments dels premiat van ser sintètics, d’agraïment i també amb espai per recordar els presos i per a reivindicacions i reclamacions, com va fer Hugues de Riedmatten, professor ICREA a l’Institut de Ciències Fotòniques, que quan va recollir el premi en ciències experimentals i tecnologia va assenyalar la importància d’un bon finançament per a la recerca científica. Altres, com l’escriptor Max Besora (literatura catalana), van alertar sobre el perill de “la censura i l’autocensura”, i la filòsofa Marina Garcés va recomanar “combatre críticament les ideologies de la por des de la confiança que el pensament i l’educació són fonamentals per viure junts i en llibertat”.