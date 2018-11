Aina Clotet critica la seva exclusió de la sèrie de Leticia Dolera "només per estar embarassada"

260x366 Aina Clotet: “La meva aspiració és fer projectes bonics allà on siguin” Aina Clotet: “La meva aspiració és fer projectes bonics allà on siguin”

Aina Clotet ha contestat amb un comunicat a les declaracions de Leticia Dolera en què explicava que havia prescindit d'ella per participar a la sèrie 'Déjate llevar' perquè "era tècnicament impossible explicar la història" amb una actriu embarassada, com és el seu cas. Clotet lamenta avui que no fessin tot el possible per comptar amb ella: "Vaig assumir que la producció d'una sèrie marcadament feminista i que planteja la dificultat de ser dona i mare en aquesta societat consideraria totes les opcions per no excloure'm només per estar embarassada".

Clotet afirma que va saber que estava embarassada després de fitxar pel projecte, però tan bon punt se'n va assabentar va avisar Dolera, que n'és la creadora, directora i protagonista, "amb la voluntat d'ajudar a la producció i perquè es poguessin plantejar l'organització del rodatge" tenint en compte el seu estat. L'actriu hauria començat a rodar estant de tres mesos i mig, i creia que podria rodar les 25 sessions que li tocaven "abans que l'embaràs fos perceptible" o bé que es podria recórrer a tècniques habituals "com adaptar el vestuari, ajustar plans de càmera, suggerir que el personatge, que ja és mare de dues nenes, no cal que tingui un ventre completament pla, utilitzar dobles de nus puntuals, etc.", diu Clotet, que entén que "l'adaptació suposava un esforç per a tot l'equip", encara que és "habitual adaptar-se a tot tipus d'imprevistos" en el sector audiovisual. I més si el projecte i la seva directora són militants feministes.

Un dels problemes que es va trobar és que la pòlissa d'assegurança en cas d'actrius embarassades s'encareix molt més. Segons la informació d'entitats sectorials, depèn de la voluntat de cada producció assumir la contractació d'actrius embarassades. En aquest punt, la productora i la directora li van comunicar que continuaven sense veure possible la seva participació. Clotet, tot i així, va proposar assumir ella el cost dels canvis del pla de rodatge amb el seu salari. I va demanar que s'informés a Movistar+ de la situació, cosa que Dolera no hauria fet, perquè Clotet afirma que quan es va reunir amb el canal al setembre no sabien res d'aquesta problemàtica, ni de la pòlissa, ni dels problemes econòmics o de planificació que havia donat la productora de la sèrie a l'actriu.

En tot cas, la directora i la productora van decidir no comptar amb ella, i de fet ja havia obert un càsting abans de comunicar-li definitivament. Els motius de Dolera són artístics. Va explicar en la presentació del projecte que era molt difícil obviar l'embaràs "de quatre, cinc i sis mesos", ja que es tracta d'un paper en què "tota la trama gira al voltant de la seva reconnexió amb la seva sexualitat i la seva sensualitat i que comença a tenir aventures"; entre altres coses, la nova fase vital del personatge es reflecteix en el seu vestuari, cada cop més cenyit i explosiu.

Clotet denuncia en el comunicat la "desprotecció legal" en què s'ha trobat. També "la pressió que té la dona que es queda embarassada i ha de decidir si ho amaga per conservar la feina o ho explica per afavorir-ne l'organització, arriscant-se a perdre-la". També afirma que ha fet públic el seu cas perquè "és compromís de totes i tots lluitar per una societat justa i equitativa que no redueixi les oportunitats de les dones en moments tan crucials com l'embaràs o la maternitat".