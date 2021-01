Així sona la cançó de Rosalía i Billie Eilish

Ja la tenim aquí. Tal com van anunciar dimarts, i després de gairebé dos anys, aquest dijous s'ha publicat la cançó (i el videoclip dirigit per Nabil) fruit de la col·laboració entre Rosalía i Billie Eilish. La cançó, titulada Lo vas a olvidar, forma part de la banda sonora de l'episodi especial de la sèrie Euphoria, que s'estrena el 24 de gener a la HBO. Curiosament, és la primera cançó que Rosalía comparteix amb una altra cantant, perquè fins ara havia col·laborat amb homes com J Balvin, Travis Scott i James Blake, entre d'altres.

Les primeres notícies sobre una col·laboració entre Rosalía i Billie Eilish van sorgir el març del 2019. Aleshores totes dues estaven en un moment especialment efervescent: la de Sant Esteve Sesrovires acumulant elogis mundials pel disc El mal querer i la californiana consolidant el seu domini com a estrella postmil·lennial inimitable amb When we all fall asleep, where do we go? Però les circumstàncies que tenallen moltes decisions en la indústria musical van anar ajornant l’aventura. Fins ara.