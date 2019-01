L’Ajuntament farà un informe sobre les confiscacions dels immobles de Barcelona per les tropes franquistes

La Comisión Revisora de Viviendas es va constituir dies després de l'ocupació franquista. Entre el gener i el febrer del 1939 aquesta comissió –formada per representants militars i funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona– havia aconseguit una llista de més d’un miler de pisos que havien quedat “desocupats”, és a dir, amb els propietaris absents. Potser havien mort, eren a l’exili o estaven detinguts. La llista aporta detalls que fan pensar que l’objectiu era donar-los un nou ús. L'ARA va descobrir la documentació i el llistat de la comissió a l'Arxiu Contemporani de Barcelona i en va publicar un dossier especial diumenge passat. En el plenari d'avui, divendres, de l'Ajuntament, on també s'ha aprovat la retirada de les medalles franquistes, el PDECat ha demanat, arran de l'article publicat per l'ARA, que es faci un informe sobre les confiscacions dels immobles de Barcelona per part de les tropes franquistes. La proposta ha rebut el suport de tots els partits polítics, a excepció del PP, que s'ha abstingut.

El regidor del PDECat Jaume Ciurana ha sigut qui ha ha fet la petició: "Introduïm aquesta demanda arran de la denúncia històrica i periodística que ha publicat l'ARA i demanem que l'Ajuntament tingui una actitud activa i faci un informe dels pisos ocupats durant els dos anys posteriors a la Guerra Civil perquè els seus propietaris havien marxat a l'exili, havien estat afusellats, havien mort al front o havien estat simplement represaliats".