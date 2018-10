Albert Freixas estrena el videoclip d''Armed to the teeth'

Albert Freixas aprofita moltes sonoritats de la guitarra acústica en aquesta cançó titulada 'Armed to the teeth' que forma part del disc 'Oopalana' (Red B Records). El videoclip, filmat per Albert Palomar, s'adiu amb la versatilitat del músic de Sabadell amb la guitara i la veu.

A 'Oopalana', un disc dedicat a la memòria de la seva àvia Esperança i on fins i tot el seu joveníssim fill l'acompanya en una cançó, la guitarra és l'instrument central, i hi apareix amb formes, freqüències i textures diferents. La veu n'és el lligam, i les harmonies vocals doten als temes d'una gran sensibilitat. 'Oopalana' ha estat enregistrat a La Fada de Vallforners , un antic paller reformat.

Albert Freixas (Sabadell, 1979) va debutar en solitari amb '{u}' (Gat Records, 2011), premi Altaveu Frontera 2013. La seva trajectòria professional va començar l'any 2000 a Londres, on Freixas hi va viure vuit anys, i on va formar part de projectes de jazz i 'spoken word'. El 2007 va tornar a Catalunya i va unir-se als acabats de formar iX!. 'Oopalana' es publicarà el 19 d'octubre.