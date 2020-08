Albert Pla, Joan Carles I i Valtònyc a 'España de Borbón'

Primer va ser el prefaci i aquesta setmana arriba el pròleg, que no és altra cosa que el segon capítol d' España de Borbón, la videosèrie d' Albert Pla sobre els Borbons que es pot veure al seu canal de YouTube. L'artista de Sabadell explica en aquest capítol com serà la sèrie –"una sèrie històrica", insisteix–, que farà un recorregut per la saga que va començar amb Felip V i que de moment arriba fins a Felip VI.

Com és habitual, Albert Pla, novament amb un format casolà, juga amb els límits del sarcasme i la credulitat per qüestionar el paper de l'exèrcit, la política parlamentària i els mitjans de comunicació en la construcció del mite joancarlista, una tragicomèdia extractiva. "El rei Joan Carles és com Valtònyc, que ha marxat del país per no molestar la justícia espanyola i col·laborar amb la justícia europea", diu Pla.