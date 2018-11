Amaia d''OT' publica la seva primera cançó amb el grup Carolina Durante

Més de 9 mesos després que acabés 'Operación Triunfo' 2017, Amaia, la guanyadora del concurs televisiu, ha tret la seva primera cançó: 'Perdona (ahora sí que sí)'. Fins ara el treball de la cantant navarresa havia estat envoltat d’un gran secretisme. Ni se sabien calendaris ni Amaia havia avançat cap projecte. L’únic que se sabia eren les diferents actuacions que la ‘triunfita’ anava fent per la geografia espanyola. Aquí teniu el vídeo del seu primer treball, que avança avui Universal i que la cantant ha fet amb Carolina Durante.

El 13 d'octubre passat, en un concert que la banda madrilenya d''indie' pop va fer a la Sala Razzmatazz, Amaia ja va aparèixer per sorpresa dalt l'escenari per cantar aquesta cançó de Marcelo Criminal. El vídeo té molt sentit de l'humor. Hi havia rumors que Criminal no estava content amb l'ús que Carolina Durante li havia donat a la seva cançó. Al vídeo es veu com li roben el seu treball i com el grup madrileny se n'aprofita.