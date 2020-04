'Amistad en el ruedo': 'Cowboys' desclassats

Direcció: Annie Silverstein. Guió: Annie Silverstein i Johnny McAllister. 105 min. Estats Units (2019). Amb Rob Morgan, Amber Havard i Yolonda Ross. Disponible a Rakuten

Si el neowestern ha desplaçat els relats del gènere cap a terrenys excèntrics, és a dir, cap a escenaris que no pertanyen a la seva tradició, hauríem de preguntar-nos què ha passat amb el seu heroi, el cowboy. Ja fa temps que el cinema pensa aquest interrogant –l’exemple paradigmàtic és Cowboy de mitjanit (1969), amb Jon Voight com a cowboy que es prostitueix–, però en els últims anys el cinema independent ha omplert d’imatges el possible destí d’aquest arquetip amb històries que ens traslladen als universos dels nord-americans desclassats. És el cas de The rider, de Chloé Zhao, però també de l’ opera prima d’Annie Silverstein, Amistad en el ruedo, ambientada en el món del rodeo dels afores lumpen de Houston, que ens parla de l’amistat entre l'Abe, un antic genet de braus afroamericà, i la Kris, la seva veïna, una adolescent blanca, introvertida i amb la mare a la presó.

És cert que Amistad en el ruedo transita de manera esquemàtica per les qüestions essencials dels relats crepusculars i dels films d’iniciació, però la seva aproximació al fenomen del desplaçament de la figura del cowboy és més suggestiva, i no només pels trets que adopten els personatges masculins, homes castigats, simulant una heroïcitat perduda, sinó perquè proposa en última instància una emancipació gairebé total de l’estereotip a partir del personatge de la Kris, una noia que aprèn, finalment, a agafar el bou per les banyes.