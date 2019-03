Andrea Motis al caliu dels ritmes brasilers

Andrea Motis (Barcelona, 1995) està exultant. “És el disc més treballat que he fet fins ara”, diu a propòsit de

Do outro lado do azul (Verve-Universal, 2019), un recorregut del jazz a les músiques brasileres que ella mateixa no dubta a l’hora de descriure com a “més excitant” que l’àlbum anterior, Emotional dance (2017). “És que aquell disc era la presentació internacional, i vam fer el que millor sabíem fer. Es tractava de sentir-nos còmodes, sense prendre tant de risc. Per a Do outro lado do azul, en canvi, ens hem posat en un terreny diferent per fer una cosa diferent”, explica Motis.

La cantant i trompetista barcelonina fa servir un plural que inclou els músics del quintet que lidera (Joan Chamorro, Ignasi Terraza, Josep Traver i Esteve Pi) i els col·laboradors especials que l’han ajudat a tirar endavant un repertori brasiler que abans han interpretat gegants com João Gilberto, Beth Carvalho, Gal Costa i Marisa Monte, entre d’altres. “Òbviament ho faig amb respecte i intentant que no sigui una cosa de mal gust ni que estigui fora de context”, diu. Tanmateix, el respecte no és cap obstacle per a l’atreviment. Aquesta vegada Motis ha jugat explorant. Assessorada per Sergio Krakowski, ha acaronat ritmes brasilers fugint de la previsible connexió del jazz amb la bossa nova i abraçant, en canvi, la samba. “La bossa nova ja està molt explotada en el món del jazz, i jo ja n’havia fet algunes”, diu Motis, que s’expressa amb desimboltura i alegria en peces com Suadades da guanabara i Pra que discutir com madame. “Aquesta la vam fer molt ràpida, gairebé com un repte i per donar-li aquest to més divertit perquè al cap i a la fi aquesta cançó és un embarbussament”, precisa.

Per aconseguir el color brasiler compta amb especialistes com Fernando del Papa ( cavaquinho ), Matthieu Tétéu Guilemant (guitarra de set cordes) i el mateix Krakowski ( pandeiro ), a més de Christoph Mallinger (violí) i Gabriel Amargant (clarinet). L’equip complet, inclòs el quintet, està convocat per al concert de presentació del 6 d’abril al Festival Strenes de Girona, i també per al que oferirà al novembre al Festival de Jazz de Barcelona, que dedicarà un retrat d’artista a Motis. “Tinc moltes ganes que arribi el concert de Girona, perquè em fa molta il·lusió que puguin venir a tocar els músics de música brasilera amb qui he gravat el disc, i amb els quals no tindré gaires oportunitats de tocar. La gent fliparà amb ells”, diu.

El color del Brasil

Els instruments brasilers i “la manera com els toquen hi donen el color d’allà”, però Motis se surt del guió i posa en joc el violí i el clarinet per aconseguir “un caliu de fusta” i per evitar “sonoritats purament jazzístiques” com les que podia aportar el saxo. De fet, el saxo soprano tot just hi apareix en un arranjament ben peculiar a la versió de Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. “Acabàvem de muntar la versió per a l’espectacle Nits d’Estiu i Festa que vam fer al Teatre Grec quan el Sergio em va dir que hi havia uns ritmes molt afros propis del Brasil que no estaven representats en el disc, i vam decidir incorporar-los a Mediterráneo ”, explica Andrea Motis.