Andrés Barba guanya el premi Herralde amb una inquietant novel·la sobre la infància

Andrés Barba (Madrid, 1975) ha guanyat el XXXV premi Herralde de novel·la, convocat per l'editorial Anagrama i dotat amb 18.000 euros, amb 'República luminosa', un relat inquietant que posa en qüestió el mite de la innocència i la puresa infantil. Barba escriu la crònica de l'arribada de 30 nens violents –es desconeix d'on provenen– a la petita població tropical de San Cristóbal. Aquests infants fan que la ciutat hagi de reformular la seva idea de l'ordre, la violència i, fins i tot, la civilització. "Tensa i angoixant, amb la nitidesa del Conrad d''El cor de les tenebres' l'escriptor suma aquí, a la seva audàcia narrativa i el seu talent per les situacions ambigües, la dimensió d’una metafísica i fosca que té l’alè dels grans relats", assegura l'editorial.

"La pregunta amb què vaig començar a escriure va ser: on son els límits entre civilització i on comença la barbàrie?", explica Barba. "Els nens que protagonitzen la novel.la tenen els seus propis codis de conducta i canvien el ritme i la vida de la ciutat on irrompen per sorpresa. Els nens són una comunitat incòmoda de mirar perquè no s'accepta que puguin ser diferents de com els concebem des de l'edat adulta", afegeix l'escriptor.

Diego Vecchio (Buenos Aires, 1969) ha sigut finalista amb 'La extinción de las especies', una novel·la que explica la història d'un museu destinat a acollir col·leccions d'espècimens recollides en les expedicions d'exploració de l'Oest i amenaçades per l'apetit de les arnes. "És una història alternativa i exòtica sobre la fe en el progrés, l'ànsia del descobriment, la pulsió taxonòmica, la mania de col·leccionar i restaurar", destaca Anagrama.

"La novel·la busca qüestionar relats naturals com ara la història de l'evolució. Aprofundeixo en aquests relats per desarmar-los i explicar-los des de l'humor, que em sembla una característica fonamental en la literatura", assegura Vecchio. Al premi s'hi han presentat 626 novel·les.