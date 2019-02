Anna Maleras, Cesc Gelabert i Daniel Giralt-Miracle, Medalles d'Or al Mèrit Cultural

260x366 Cesc Gelabert / CRISTINA CALDERER Cesc Gelabert / CRISTINA CALDERER

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat atorgar tres Medalles d'Or al Mèrit Cultural. La primera és per a Anna Maleras, una figura clau en l’entrada a Barcelona de la dansa contemporània i en la formació de diverses generacions de ballarins. Se li reconeix el seu paper cabdal en la internacionalització de Barcelona com a centre mundial de la dansa, generant l’entrada de nous corrents artístics a la ciutat i exportant-la alhora com a centre de formació de primer nivell.



La segona és per a Cesc Gelabert, un dels coreògrafs i ballarins més importants de la història recent de Barcelona. Se’l reconeix per haver connectat Barcelona amb la modernitat en el món de la dansa, per la qualitat de les seves creacions i per la seva condició de pioner en l’exportació de dansa d’alta qualitat feta a Catalunya.



La tercera Medalla d’Or al Mèrit Cultural és per a Daniel Giralt-Miracle, figura cabdal en l’expansió del coneixement sobre el patrimoni artístic barceloní del segle XX gràcies a la seva tasca com a crític, comissari i director museístic. Li reconeixen les seves aportacions sobre el patrimoni artístic barceloní, els seus estudis sobre Antoni Gaudí i Salvador Dalí, el seu paper bàsic en la configuració del Macba i la donació del llegat artístic del seu pare, Ricard Giralt-Miracle.