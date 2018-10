Anna Monreal guanya el Premi Just M. Casero amb 'Periplaneta americana'

El Premi de Novel·la Curta Just M. Casero, que organitza i convoca la Llibreria 22 de Girona, ja té guanyador. En la 38a edició, el jurat ha escollit 'Periplaneta americana', una obra amb un estil "dinàmic i desenfadat" de l'escriptora Anna Monreal (Barcelona, 1976).

La història se centra en la vida sentimental d'un noi barceloní que discorre en paral·lel a la plaga d'insectes que dona nom a la novel·la. Conté escenes i diàlegs "hilarants, sense defugir d'un cert realisme esperpèntic que passeja el lector pel centre i la perifèria de la ciutat, i també per un càmping on l'acció es despulla i s'accelera".



Monreal, que és llicenciada en economia, va presentar-se amb el pseudònim d'Eleanor Rigby i s'ha imposat als altres 44 treballs que aspiraven al premi. L'any 2011 va guanyar el Premi Lector de l’Odissea amb la novel·la 'Olives picants' (Proa, 2012). És una lectora apassionada de Nabokov, Tolstoi i Flaubert.



'La drecera' de Miquel Martín, obra finalista

Durant la cerimònia també s'ha anunciat que la novel·la curta 'La drecera', de Miquel Martín, ha quedat finalista. És la història d'un noi fill d'una parella de masovers de la casa d'estiueig d'una família rica. Segons ha detallat el jurat, és una mena de 'bildungsroman', una novel·la d’iniciació d'un adolescent que contempla el món des d'aquesta perifèria del "servidor" d'uns amos rics. El jurat n'ha lloat la "prosa formidable, un excel·lentíssim llenguatge i una economia de mitjans lingüístics". També li han atribuït un cert aire de Rodoreda i Bassani. L'obra és un "elogi a la vida natural enfront de l'encarcarament i vulgaritat dels diners".



El seu autor, Miquel Martín Serra (Begur, 1969), és escriptor i llicenciat en filosofia i ha exercit com a professor de català i anglès. L'any 1994 va guanyar el Premi Joan Fuster per a autors joves. Ha publicat més de 10 llibres. També ha realitzat diversos estudis i treballs sobre literatura, especialment sobre el poeta Joan Vinyoli. Escriu habitualment a l’ARA, el 'Diari de Girona' i la 'Revista de Girona', entre altres mitjans.



El primer premi està dotat amb 2.200 euros, una escultura i la publicació de l’obra a l’Editorial Empúries a començaments de l'any vinent. El segon premi té una dotació de 600 euros, i la Llibreria 22 es reserva l’autorització i condicions per a la publicació de l'obra durant un any.

El jurat d'enguany estava format per Mita Casacuberta, Josep M. Fonalleras, Imma Merino, Vicenç Pagès, Eva Vázquez i Jordi Gispert (secretari).