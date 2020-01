L'actriu Annabella Sciorra declara en el judici contra Weinstein

L'actriu Annabella Sciorra, protagonista de films com El funeral o Jungle fever, ha declarat aquest dijous en el judici contra el productor Harvey Weinstein que té lloc a Nova York. Sciorra és una de les testimonis de la fiscalia, que vol demostrar que el magnat del cinema independent era un "monstre depredador" que va assetjar i violar diverses dones joves. Weinstein s'ha declarat no culpable de l'acusació d'abusar sexualment de dues dones, Mimi Haley i Jessica Mann. Els seus advocats han assegurat que tenen documents que demostren que Weinstein i les dones que l'acusen de violació mantenien bones relacions, unes proves que podrien influir molt en un cas que depèn en bon part del testimoni de les víctimes.

Meghan Hast, ajudant del fiscal, va explicar dimecres al jurat que Weinstein va violar Sciorra una nit d'hivern de 1993 o 1994. Després de portar-la a casa en cotxe, va explicar Hast, Weinstein va entrar a la força a casa de Sciorra i va atacar-la sexualment. Les acusacions de Sciorra són massa antigues i els crims han prescrit, però la fiscalia les vol fer servir per demostrar que Weinstein era un depredador sexual en sèrie.

Els arguments de la defensa

Aquest dijous Weinstein ha arribat al judici caminant amb l'ajuda de dos membres del seu equip. El productor s'està recuperant d'una operació d'esquena que els últims temps l'havia obligat a fer servir un caminador per desplaçar-se. Damon Cheronis, un dels advocats de Weinstein, ha defensat que el productor no podria haver arribat al pis de la planta 17 on vivia Sciorra sense ser-hi convidat perquè l'edifici tenia un porter. A més, ha afegit que en el passat Sciorra havia descrit la relació amb Weinstein com a consentida.

Segons Cheronis, les altres acusadores de Weinstein també van reformular el seu relat sobre les relacions amb Weinstein després dels fets. L'advocat ha assegurat que durant el judici demostrarà amb correus electrònics i missatges de text que Haley, que acusa Weinstein d'haver-la forçat a practicar-li sexe oral, va contactar repetidament amb el productor durant els anys posteriors als fets que descriu. Mann, que acusa el productor d'haver-la violat el 2013, fins i tot va dir a Weinstein que l'estimava i que volia que conegués la seva mare, afirma Cheronis.

"Se sentien atrapades"

La fiscal ha replicat explicant que les dones van mantenir el contacte amb Weinstein perquè "se sentien atrapades" i ha recomanat al jurat que no descartessin les al·legacions només perquè Weinstein no encaixi en el perfil de violador que ataca les seves víctimes "en un carreró fosc". "El que tenim aquí és un violador en el cim de la professió en la qual les víctimes lluitaven per desenvolupar una carrera", ha rematat.

A Sciorra l'ha acompanyat avui al jutjat una amiga, l'actriu Ellen Barkin, que hores abans li donava el seu suport a través de Twitter: "Et dono tot el meu cor, tota la meva força, estimada amiga i guerrera".